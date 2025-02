Liam Payne

Lo show è stato registrato pochi mesi prima della tragica morte del cantante, precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires il 16 ottobre.

Si va verso un rilascio su Netflix di «Building the Band», la serie con Liam Payne registrata pochi mesi prima della tragica morte del cantante.

La scorsa estate, l'ex One Direction ha ricoperto il ruolo di giudice di una serie tv in stile talent show con Nicole Scherzinger e Kelly Rowland. La trasmissione è stata bloccata a ottobre dopo la morte di Payne, precipitato dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

In occasione di un evento a Los Angeles di pochi giorni fa, Brandon Riegg, vicepresidente dei contenuti non fiction e sportivi di Netflix, ha dichiarato che la piattaforma di streaming non ha intenzione di accantonare la serie.

Secondo il The Hollywood Reporter, Riegg ha confermato che Netflix sta affrontando l'argomento con la famiglia di Liam e che ci saranno delle novità in un «futuro prossimo».

Secondo alcune fonti, i produttori stanno valutando come affrontare la morte di Payne nella serie: si pensa a un tributo con Nicole, Kelly e il presentatore, la star dei Backstreet Boys AJ McLean, nel primo episodio dello show.

Nel comunicato stampa originale, i produttori hanno dichiarato che «Building the Band» segue i concorrenti mentre «trovano i loro compagni di band perfetti basandosi esclusivamente sulla compatibilità musicale, la connessione e, soprattutto, il merito».