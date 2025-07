L'attrice Cécile de France durante il festival di Cannes Keystone

L'attrice belga Cécile de France sarà oggi a Neuchâtel per la cerimonia di apertura del 24esimo Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), in programma fino al 12 luglio.

Coglierà l'occasione per presentare la prima internazionale del thriller futuristico «Dalloway» di Yann Gozlan. Durante la manifestazione saranno proiettate 127 pellicole, di cui 12 in prima mondiale.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno pure Carine Bachmann, direttrice dell'Ufficio federale della cultura, il consigliere agli Stati Baptiste Hurni (PS/NE), presidente del NIFFF e Céline Vara, consigliera di Stato neocastellana e responsabile del Dipartimento della cultura.

Dopo i discorsi, verrà proiettato il lungometraggio «Dalloway» (il cui titolo inglese è «The Residence») che si interroga sugli eccessi dell'intelligenza artificiale ed è stato acclamato all'ultima edizione del Festival di Cannes, ha indicato il NIFFF.

De France, nota per i suoi ruoli in commedie popolari come («L'appartamento spagnolo», 2002), vi interpreta una scrittrice alle prese con un'intelligenza artificiale tanto geniale quanto invasiva, alla quale presta la voce la cantautrice francese Mylène Farmer.

L'attrice si è regolarmente cimentata in mondi fantastici e soprannaturali, in particolare nel film di Alexandre Aja «Haute tension» («Alta tensione», 2003) e nella serie «The Swarm – Il quinto giorno» (2023).