Nia DaCosta

La regista Nia DaCosta lascia il set di «The Marvels» per preparare «Hedda» negli studi di Londra.

La regista Nia DaCosta, regista di «The Marvels», sembra aver intrapreso un nuovo progetto cinematografico mentre il sequel del Marvel Cinematic Univers era in fase di post-produzione.

Secondo un report di Marvel Studios di «Variety», la regista si è trasferita a Londra all'inizio dell'anno per iniziare la preparazione del film «Hedda», un'adattamento cinematografico della classica opera teatrale di Henrik Ibsen, con protagonista Tessa Thompson. Il report menziona che un rappresentante della regista ha rifiutato di commentare la situazione.

«Un po' strano lasciare il set con mesi di lavori da fare»

Questa decisione ha sollevato alcune domande, soprattutto considerando il fatto che la cineasta stava dirigendo un film con un budget di 250 milioni di dollari. Una fonte dell'outlet ha dichiarato: «Se stai dirigendo un film da 250 milioni di dollari, è un po' strano lasciare il set con ancora alcuni mesi di lavori da fare».

Nel frattempo, nel cast di «The Marvels», vedremo Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris nei ruoli di Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau. A unirsi al trio ci saranno Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Zawe Ashton nel ruolo di Dar-Benn e Park Seo-joon nel ruolo del Principe Yan.

La trama

La sinossi ufficiale di Marvel ci offre un'anteprima della trama: «Carol Danvers, alias Captain Marvel, ha riconquistato la sua identità dai tirannici Kree e si è vendicata contro la Suprema Intelligenza. Tuttavia, conseguenze non volute la vedono affrontare il peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la conducono in un wormhole anomalo legato a una rivoluzione Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli di Kamala Khan, conosciuta come Ms. Marvel, e di Monica Rambeau, sua nipote astronauta di S.A.B.E.R.».

Questa nuova avventura di Nia DaCosta e il cast stellare di «The Marvels» promettono di portare entusiasmo e azione al mondo del cinema.

Covermedia