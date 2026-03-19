Niall Horan

A tre anni da «The Show», il cantante Niall Horan annuncia il quarto disco in uscita il 5 giugno. Un progetto nato da una storia d'amore e trasformato in racconto musicale.

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Niall Horan annuncia il suo ritorno discografico. A tre anni da «The Show», il cantante irlandese presenta il quarto album in studio, «Dinner Party», in uscita il 5 giugno.

Il progetto prende forma già a febbraio, quando alcuni clienti di un ristorante di Brooklyn ricevono una bottiglia di vino offerta dallo stesso Horan, accompagnata da un biglietto enigmatico: «Un brindisi a quando smetti di cercare qualcuno». Pochi giorni dopo, l'ex membro degli One Direction conferma sui social: «L'album è finito».

Il primo singolo, «Dinner Party», esce venerdì e segna il punto di partenza dell'intero lavoro.

Come racconta lo stesso artista, il brano nasce dall'incontro con la sua compagna, avvenuto proprio durante una cena tra amici. «Ho capito che tutto partiva da lì», spiega. «La mia relazione è iniziata quella sera».

Una semplice serata tra amici si trasforma

Quella che poteva sembrare una semplice serata si trasforma, nel tempo, in qualcosa di più profondo.

«Quella cena è diventata molto più di una serata tra amici: è diventata i sei anni successivi della mia vita, e spero anche il resto», racconta. Da lì, la scrittura si orienta verso una narrazione intima, fatta di momenti e trasformazioni legati alla relazione.

Parallelamente all'uscita del disco, Horan prepara anche il ritorno sul palco. Nelle ultime settimane ha annunciato una serie di concerti negli Stati Uniti insieme a Thomas Rhett e la partecipazione al «BBC Radio 1's Big Weekend» di Sunderland, previsto per maggio.