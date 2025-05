Niccolò Fabi

Con «Libertà negli occhi», Niccolò Fabi torna con un album intimo che riflette su tempo, ispirazione e maturità. Nove tracce nate in una baita tra la neve, un viaggio musicale che segna un nuovo capitolo della sua carriera.

Covermedia Covermedia

Niccolò Fabi, oggi, racconta il suo mondo attraverso un linguaggio più selettivo. La giovinezza, con la sua energia travolgente, è ormai un ricordo, e ogni disco che arriva è una scelta consapevole, non un obbligo.

Come afferma lui stesso: «All'inizio si ha paura di deludere qualcuno. Poi, col tempo, capisci cosa fa bene davvero. Dal 2010, dopo la perdita di mia figlia, ho imparato a dire più sì e più no, con maggiore chiarezza».

Il suo nuovo album, «Libertà negli occhi», è frutto di un ritiro creativo in una baita innevata, dove sono nate nove tracce intime che invitano all'ascolto consapevole.

«Mi piaceva pensare che il primo contatto con questo viaggio fosse quello con un album, non semplicemente con un gruppo di canzoni», racconta Fabi, che ha arricchito l'edizione con un testo personale e fotografie.

Il disco esce il 17 maggio, proprio nel giorno del suo 57° compleanno, e la sua dichiarazione poetica è chiara: «Libertà negli occhi» non è solo musica, è una riflessione sulla vita, sull'età e sulla libertà di essere sé stessi, senza paura delle aspettative. Come dice Fabi: «Il privilegio della maggiore età è che ho meno paura delle aspettative».

L'8 giugno, l'album sarà disponibile in formato digitale, e il 14 giugno, Fabi presenterà per la prima volta i nuovi brani dal vivo a Vermiglio, in Val di Sole.