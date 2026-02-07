  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Allenamenti intensi Nicholas Galitzine: «Il fisico di He-Man era estremamente impegnativo»

Covermedia

7.2.2026 - 13:00

Nicholas Galitzine
Nicholas Galitzine
Covermedia

Quattro mesi di allenamenti intensi per il film «Masters of the Universe».

Covermedia

07.02.2026, 13:00

07.02.2026, 13:09

Nicholas Galitzine racconta la trasformazione per He-Man.

L'attore britannico Nicholas Galitzine ha definito «estremamente impegnativo» il lavoro fisico affrontato per interpretare il principe Adam Glenn, alias He-Man, nel film «Masters of the Universe». Dopo aver ottenuto il ruolo, ha avviato un programma di allenamento intensivo per raggiungere la corporatura iconica del personaggio.

«Penso che chiunque, guardando quel fisico leggendario, lo troverebbe estremamente impegnativo», ha dichiarato in un'intervista alla rivista Empire. «Persino le versioni animate mettono in difficoltà Arnold Schwarzenegger: le proporzioni, la vita sottilissima, le spalle enormi».

Galitzine ha spiegato di essersi allenato per quattro o cinque mesi con ritmi serrati, definendo la trasformazione «la cosa più difficile che abbia mai fatto». Un percorso che, ha aggiunto, è stato ripagato una volta indossata l'armatura essenziale del personaggio.

«Ti senti stranamente sicuro», ha raccontato. «È un po' come girare scene di sesso: spesso chi ti sta intorno è più a disagio di te. Muoversi con quel costume addosso è stato quasi liberatorio».

«Masters of the Universe» è il secondo adattamento live action del celebre franchise, dopo il film del 1987 con Dolph Lundgren. La nuova versione è diretta da Travis Knight, già autore di «Bumblebee», e vede nel cast Jared Leto nel ruolo di Skeletor, Idris Elba come Man-At-Arms, Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Camila Mendes nel ruolo di Teela.

Parlando dell'impostazione del film, Knight ha spiegato di aver scelto di valorizzare l'aspetto più giocoso della saga. «C'è una componente di ironia che abbiamo deciso di riconoscere e abbracciare», ha detto. «È un punto di forza e aiuta a rendere questo universo più accessibile al pubblico di oggi».

Il film «Masters of the Universe» arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 4 giugno.

I più letti

Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario
Ecco il 17enne vodese numero 2'729 al mondo che sfiderà Marco Odermatt sulle nevi di Bormio
Attimi di paura: l'elvetica Höfflin perde uno sci durante un salto - Skiathlon: ottimo 4° posto per Kälin
L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Un Robin Hood in Svizzera: ecco lo skilift che non fa pagare il biglietto

Altre notizie

Tra musica e TV. Leo Gassmann torna all'Ariston: «Cantare l'amore e la pace oggi è necessario»

Tra musica e TVLeo Gassmann torna all'Ariston: «Cantare l'amore e la pace oggi è necessario»

Nuovo biopic. Joni Mitchell al cinema: «Una storia che volevo raccontare da anni»

Nuovo biopicJoni Mitchell al cinema: «Una storia che volevo raccontare da anni»

Dopo le scuse sul «WSJ». È crisi tra Bianca Censori e Kanye West, lei avrebbe cercato di lasciarlo più volte

Dopo le scuse sul «WSJ»È crisi tra Bianca Censori e Kanye West, lei avrebbe cercato di lasciarlo più volte