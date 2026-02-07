Nicholas Galitzine Covermedia

Quattro mesi di allenamenti intensi per il film «Masters of the Universe».

Nicholas Galitzine racconta la trasformazione per He-Man.

L'attore britannico Nicholas Galitzine ha definito «estremamente impegnativo» il lavoro fisico affrontato per interpretare il principe Adam Glenn, alias He-Man, nel film «Masters of the Universe». Dopo aver ottenuto il ruolo, ha avviato un programma di allenamento intensivo per raggiungere la corporatura iconica del personaggio.

«Penso che chiunque, guardando quel fisico leggendario, lo troverebbe estremamente impegnativo», ha dichiarato in un'intervista alla rivista Empire. «Persino le versioni animate mettono in difficoltà Arnold Schwarzenegger: le proporzioni, la vita sottilissima, le spalle enormi».

Galitzine ha spiegato di essersi allenato per quattro o cinque mesi con ritmi serrati, definendo la trasformazione «la cosa più difficile che abbia mai fatto». Un percorso che, ha aggiunto, è stato ripagato una volta indossata l'armatura essenziale del personaggio.

«Ti senti stranamente sicuro», ha raccontato. «È un po' come girare scene di sesso: spesso chi ti sta intorno è più a disagio di te. Muoversi con quel costume addosso è stato quasi liberatorio».

«Masters of the Universe» è il secondo adattamento live action del celebre franchise, dopo il film del 1987 con Dolph Lundgren. La nuova versione è diretta da Travis Knight, già autore di «Bumblebee», e vede nel cast Jared Leto nel ruolo di Skeletor, Idris Elba come Man-At-Arms, Alison Brie nei panni di Evil-Lyn e Camila Mendes nel ruolo di Teela.

Parlando dell'impostazione del film, Knight ha spiegato di aver scelto di valorizzare l'aspetto più giocoso della saga. «C'è una componente di ironia che abbiamo deciso di riconoscere e abbracciare», ha detto. «È un punto di forza e aiuta a rendere questo universo più accessibile al pubblico di oggi».

Il film «Masters of the Universe» arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 4 giugno.