Nicholas Hoult

La coppia, da sempre riservata, appare per la prima volta in pubblico alla première di «Nosferatu».

Covermedia Covermedia

Nicholas Hoult e la sua storica compagna Bryana Holly hanno fatto il loro debutto ufficiale sul red carpet come coppia.

L'evento si è svolto il 12 dicembre, in occasione della première del nuovo film horror di Nicholas, «Nosferatu», a Los Angeles.

Noti per la loro estrema riservatezza, i due si sono presentati davanti ai fotografi in abiti perfettamente coordinati: il 35enne ha optato per un completo nero con cravatta abbinata, mentre la sua dolce metà ha incantato con un elegante abito aderente.

Questa prima apparizione pubblica insieme arriva poco dopo che la star di «About a Boy» ha fatto parlare di sé, riferendosi a Bryana come «mia moglie» durante un'intervista con E! News. Parlando delle reazioni al suo annuncio, Hoult ha raccontato: «Ricordo che avevo le unghie di mia moglie impresse sulla mano. E ho pensato: «Oh mio Dio, che tensione"».

Successivamente, quando People gli ha chiesto di chiarire i rumors sul matrimonio, l'attore ha risposto in maniera volutamente ambigua: «Penso che dai miei commenti sia abbastanza chiaro».

La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2017, ha due figli: Joaquin, di 6 anni, e Elle Madeline Holt Joblon, nata nel 2022.

Nella nuova versione gotica di «Nosferatu», diretta da Robert Eggers, Hoult condivide la scena con un cast di alto livello, tra cui Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin e Bill Skarsgård. Tutti i protagonisti erano presenti alla première di Los Angeles.

Il film uscirà in Italia il giorno di Capodanno, promettendo di riportare in vita il fascino del classico gotico.