Nicholas Hoult

Il Lex Luthor del nuovo film confessa di aver perso il ruolo di Kal-El a favore di David Corenswet.

Covermedia Covermedia

Nicholas Hoult apre il sipario sul dietro le quinte più «super» di Superman: mentre era impegnato a interpretare il villain Lex Luthor, in realtà lo stesso giorno aveva sostenuto anche il provino per Clark Kent.

Il risultato? È stato battuto da David Corenswet – e di questo non fa né drammi né drammi hollywoodiani.

«È stato davvero imbarazzante», ha confessato Hoult parlando con l'attore già scelto durante il programma «Jimmy Kimmel Live!» (ospite d'onore Diego Luna).

Racconta di aver terminato la sua scena e di essersi detto «non male», solo per imbattersi – dietro l'angolo nel set – in Corenswet seduto all'unico fascio di luce, come se stesse «assorbendo energia da Superman» stesso.

Il momento decisivo? Hoult si alza, nota la postura, la voce profonda di Corenswet e capisce: «Sarei stato felice se fosse stato lui Superman». Un gesto sportivo e sincero che spegne ogni tensione sul set.

Il regista James Gunn ha poi affidato a Hoult il ruolo del nemico per eccellenza, Lex Luthor, ruolo cui l'attore si sente perfettamente calato, tanto da definirlo «la scelta giusta» per tempra e passione.