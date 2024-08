Nick Carter

Il cantante pretende 2,5 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro) come risarcimento danni, dal momento che le accuse gli hanno fatto perdere importanti opportunità di affari e contratti di sponsorizzazione.

Covermedia

Nick Carter ha presentato una causa per diffamazione contro una donna che lo ha accusato di aggressione sessuale.

Nell'aprile 2023, Melissa Schuman, ex cantante delle Dream, ha intentato una causa in cui ha affermato che la star dei Backstreet Boys l'ha costretta a praticare sesso orale e poi l'ha obbligata a ricambiare, per poi presumibilmente prenderle la verginità nel 2003. Schuman aveva reso pubbliche le accuse per la prima volta in un post sul suo blog nel 2017.

Carter aveva negato le accuse all'epoca e, in una controquerela presentata presso la Corte Superiore della California a luglio, il 44enne sostiene che Schuman e suo padre avrebbero reclutato e manipolato terze parti per diffamarlo.

Nella controquerela, ottenuta da Variety, Carter afferma anche che Schuman «riconosce pubblicamente la sua carriera in declino e la sua sete di rilevanza su Internet», citando come prova un video che lei ha pubblicato su YouTube nel 2014, intitolato «Devo diventare importante su Internet».

Carter, che chiede 2,5 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro) di risarcimento danni, sostiene che le accuse di Schuman gli abbiano causato la perdita di importanti affari e contratti di sponsorizzazione.

I rappresentanti di Carter e Schuman non hanno ancora commentato l'ultima causa.

La controquerela arriva in un momento in cui Carter sta affrontando un'altra battaglia legale contro un'altra accusatrice, Shannon Ruth, che nel 2022 ha citato in giudizio Carter sostenendo che l'abbia aggredita sessualmente nel 2001. Il caso è ancora in corso.

Covermedia