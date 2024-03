Nick Cave e la sua band The Bad Seeds si sono esibiti nel 2022 al Montreux Jazz Festival. (Immagine d'archivio) Keystone

Il cantante australiano Nick Cave si esibirà con la sua band The Bad Seeds il 22 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo nel quadro dell'unica tappa elvetica del «The Wild God Tour». Lo hanno indicato oggi gli organizzatori.

La tournée farà seguito alla pubblicazione del 18esimo album dal titolo «Wild Gods», la cui uscita è prevista per il 30 agosto, si legge nella nota. «Non vediamo l'ora: il disco sembra fatto apposta per il palcoscenico», viene citato Cave nella nota relativa al tour.

La band irlandese The Murder Capital aprirà la data zurighese. Questo autunno Nick Cave & The Bad Seeds daranno 27 concerti in 17 Paesi, fra cui Italia e Germania. Si tratta del primo tour europeo dal 2017 in veste di headliner.

brbu, ats