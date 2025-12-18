Stati UnitiNick Reiner compare in tribunale per l'uccisione dei genitori con una tunica anti-suicidio
Covermedia
18.12.2025 - 11:10
Il 32enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione e chiede il rinvio dell'udienza.
Covermedia
18.12.2025, 11:10
18.12.2025, 11:17
Covermedia
Nick Reiner si presenta per la prima volta in tribunale dopo la morte dei genitori indossando una tunica anti-suicidio. Il 32enne, figlio del regista Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, è comparso in aula a pochi giorni dall'incriminazione per duplice omicidio di primo grado.
Durante l'udienza, Reiner non ha presentato alcuna dichiarazione e si è limitato a rispondere «Sì, vostro onore» alla domanda del giudice sulla prosecuzione dell'udienza di comparizione. La difesa ha infatti chiesto di rinviare la fase procedurale.
«Non vogliamo presentare una dichiarazione in questa fase, è troppo presto», ha dichiarato in aula l'avvocato difensore Alan Jackson, chiedendo al giudice di posticipare il procedimento.
Secondo quanto riferito da Rolling Stone, Nick Reiner ha seguito l'udienza seduto all'interno di un box chiuso in plexiglass, indossando una tunica imbottita blu utilizzata per la prevenzione del suicidio nelle strutture detentive.
«Si tratta di una tragedia devastante»
Al termine dell'udienza, Jackson si è rivolto ai media sottolineando la gravità della situazione. «Si tratta di una tragedia devastante che ha colpito la famiglia Reiner. Tutti ne siamo consapevoli», ha dichiarato.
«I nostri pensieri vanno all'intera famiglia. Ci sono questioni estremamente complesse e serie legate a questo caso, che devono essere affrontate e analizzate con grande attenzione».
L'udienza formale per la lettura delle accuse, durante la quale Nick Reiner dovrà presentare la propria dichiarazione, è stata fissata per il 7 gennaio. L'uomo è stato incriminato martedì per due capi di imputazione per omicidio di primo grado.
Rob Reiner, 78 anni, regista di successo e figura di primo piano di Hollywood, e sua moglie Michele Singer Reiner, 70 anni, sono stati trovati senza vita nella camera padronale della loro abitazione di Los Angeles. A fare la scoperta è stata la figlia Romy, 28 anni. L'arresto di Nick Reiner è avvenuto poche ore dopo il ritrovamento dei corpi.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani
L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo
20.01.2022
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani