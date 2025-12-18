  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Nick Reiner compare in tribunale per l'uccisione dei genitori con una tunica anti-suicidio

Covermedia

18.12.2025 - 11:10

Rob Reiner con il figlio Nick Reiner
Rob Reiner con il figlio Nick Reiner

Il 32enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione e chiede il rinvio dell'udienza.

Covermedia

18.12.2025, 11:10

18.12.2025, 11:17

Nick Reiner si presenta per la prima volta in tribunale dopo la morte dei genitori indossando una tunica anti-suicidio. Il 32enne, figlio del regista Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, è comparso in aula a pochi giorni dall'incriminazione per duplice omicidio di primo grado.

Durante l'udienza, Reiner non ha presentato alcuna dichiarazione e si è limitato a rispondere «Sì, vostro onore» alla domanda del giudice sulla prosecuzione dell'udienza di comparizione. La difesa ha infatti chiesto di rinviare la fase procedurale.

«Non vogliamo presentare una dichiarazione in questa fase, è troppo presto», ha dichiarato in aula l'avvocato difensore Alan Jackson, chiedendo al giudice di posticipare il procedimento.

Secondo quanto riferito da Rolling Stone, Nick Reiner ha seguito l'udienza seduto all'interno di un box chiuso in plexiglass, indossando una tunica imbottita blu utilizzata per la prevenzione del suicidio nelle strutture detentive.

«Si tratta di una tragedia devastante»

Al termine dell'udienza, Jackson si è rivolto ai media sottolineando la gravità della situazione. «Si tratta di una tragedia devastante che ha colpito la famiglia Reiner. Tutti ne siamo consapevoli», ha dichiarato.

«I nostri pensieri vanno all'intera famiglia. Ci sono questioni estremamente complesse e serie legate a questo caso, che devono essere affrontate e analizzate con grande attenzione».

L'udienza formale per la lettura delle accuse, durante la quale Nick Reiner dovrà presentare la propria dichiarazione, è stata fissata per il 7 gennaio. L'uomo è stato incriminato martedì per due capi di imputazione per omicidio di primo grado.

Rob Reiner, 78 anni, regista di successo e figura di primo piano di Hollywood, e sua moglie Michele Singer Reiner, 70 anni, sono stati trovati senza vita nella camera padronale della loro abitazione di Los Angeles. A fare la scoperta è stata la figlia Romy, 28 anni. L'arresto di Nick Reiner è avvenuto poche ore dopo il ritrovamento dei corpi.

I più letti

Iva Zanicchi sul suo primo marito: «Non l’ho mai amato, ma gli ho voluto bene»
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Il capo dello staff di Trump lancia bombe sui suoi colleghi e persino sul suo superiore
Quando l'amante fugge dalla finestra del decimo piano
Caos sulle Dolomiti per la mancanza di neve, la gente vuole essere rimborsata

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

L'Afghanistan dei talebani sprofonda sempre di piu' nel baratro del disastro economico, con la disoccupazione che dilaga, e i mullah lanciano un estremo appello ai Paesi musulmani perche' riconoscano il governo dei nuovi padroni di Kabul, aprendo la strada a una normalizzazione delle relazioni internazionali e a nuove possibilita' di sviluppo

20.01.2022

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Afghanistan, i talebani chiedono il riconoscimento ai Paesi musulmani

Più video

Altre notizie

Dalla TV allo streaming. Dal 2029 gli Oscar si vedranno su YouTube e non più sull'ABC

Dalla TV allo streamingDal 2029 gli Oscar si vedranno su YouTube e non più sull'ABC

Cinema. Alan Cumming alla guida dei BAFTA Film Awards 2026

CinemaAlan Cumming alla guida dei BAFTA Film Awards 2026

Mediaset. Checco Zalone lancia «Prostata enflamada» con un messaggio di Natale a sorpresa in TV

MediasetChecco Zalone lancia «Prostata enflamada» con un messaggio di Natale a sorpresa in TV