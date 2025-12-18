Rob Reiner con il figlio Nick Reiner

Il 32enne non ha rilasciato alcuna dichiarazione e chiede il rinvio dell'udienza.

Covermedia Covermedia

Nick Reiner si presenta per la prima volta in tribunale dopo la morte dei genitori indossando una tunica anti-suicidio. Il 32enne, figlio del regista Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, è comparso in aula a pochi giorni dall'incriminazione per duplice omicidio di primo grado.

Durante l'udienza, Reiner non ha presentato alcuna dichiarazione e si è limitato a rispondere «Sì, vostro onore» alla domanda del giudice sulla prosecuzione dell'udienza di comparizione. La difesa ha infatti chiesto di rinviare la fase procedurale.

«Non vogliamo presentare una dichiarazione in questa fase, è troppo presto», ha dichiarato in aula l'avvocato difensore Alan Jackson, chiedendo al giudice di posticipare il procedimento.

Secondo quanto riferito da Rolling Stone, Nick Reiner ha seguito l'udienza seduto all'interno di un box chiuso in plexiglass, indossando una tunica imbottita blu utilizzata per la prevenzione del suicidio nelle strutture detentive.

«Si tratta di una tragedia devastante»

Al termine dell'udienza, Jackson si è rivolto ai media sottolineando la gravità della situazione. «Si tratta di una tragedia devastante che ha colpito la famiglia Reiner. Tutti ne siamo consapevoli», ha dichiarato.

«I nostri pensieri vanno all'intera famiglia. Ci sono questioni estremamente complesse e serie legate a questo caso, che devono essere affrontate e analizzate con grande attenzione».

L'udienza formale per la lettura delle accuse, durante la quale Nick Reiner dovrà presentare la propria dichiarazione, è stata fissata per il 7 gennaio. L'uomo è stato incriminato martedì per due capi di imputazione per omicidio di primo grado.

Rob Reiner, 78 anni, regista di successo e figura di primo piano di Hollywood, e sua moglie Michele Singer Reiner, 70 anni, sono stati trovati senza vita nella camera padronale della loro abitazione di Los Angeles. A fare la scoperta è stata la figlia Romy, 28 anni. L'arresto di Nick Reiner è avvenuto poche ore dopo il ritrovamento dei corpi.