Nicki Minaj

La rapper Nicki Minaj spiega a «TIME» il suo crescente sostegno pubblico all'area trumpiana.

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Nicki Minaj sostiene che Jay-Z sia «costato molto» a Barack Obama.

La cantante ha affrontato il tema in un'intervista pubblicata da «TIME», nella quale ha spiegato le ragioni del suo progressivo avvicinamento al movimento MAGA e al presidente Donald Trump.

«Jay-Z è costato molto a Obama, che lo sappia o no», ha dichiarato l'artista. Poi ha aggiunto: «Molti rapper non amano Jay-Z e avevano paura di dirlo».

Secondo la performer, il rapporto tra l'ex presidente statunitense e il fondatore di Roc Nation avrebbe creato malumori nell'industria hip hop, spingendo diversi artisti a non esporsi pubblicamente.

La voce di «Super Bass» ha inoltre criticato alcune dichiarazioni rilasciate da Obama durante la campagna elettorale di Kamala Harris, giudicate «condiscendenti» verso gli elettori afroamericani maschi.

TMZ, che ha rilanciato l'intervista di «TIME», sostiene inoltre che la rapper avrebbe trovato negli ambienti conservatori una maggiore accoglienza dopo le sue prese di posizione contro i democratici.

Negli ultimi mesi la cantante ha moltiplicato le apparizioni pubbliche vicine all'area trumpiana.

A gennaio aveva partecipato al Trump Accounts Summit organizzato a Washington, definendosi «probabilmente la fan numero uno del presidente» e annunciando una donazione legata al programma economico promosso dall'amministrazione Trump per i neonati americani.

L'intervista pubblicata da «TIME» è stata rapidamente rilanciata da media e commentatori politici statunitensi, mentre né Jay-Z né Roc Nation hanno commentato ufficialmente le dichiarazioni della rapper.