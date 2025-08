Nicola Savino

Lo show spin-off di «Tale e Quale Show» passa dal 2026 sotto la guida di Savino: l'erede di Carlo Conti raddoppia la sua presenza in Rai.

Covermedia Covermedia

Nicola Savino torna protagonista sul piccolo schermo, stavolta alla guida di «Tali e quali», lo spin-off di «Tale e Quale Show».

Proprio lui, con la sua ironia e verve, sarà al fianco del format da gennaio-febbraio 2026 su Rai 1, prendendo il posto di Carlo Conti che, per impegni con il Festival di Sanremo, ha deciso di lasciare la conduzione.

Secondo Davide Maggio, il cambiamento non riguarda solo il timone: Savino raddoppia l'appuntamento con il pubblico Rai. Oltre a «Tali e quali», condurrà anche il nuovo show comico «Freeze» su Rai 2, per cui ha già firmato il ritorno in Rai dopo la parentesi a TV8.

Un cambiamento nel segno della continuità

Il meccanismo di «Tali e quali» resta immutato: persone comuni si mettono alla prova imitando celebri artisti, sotto l'occhio attento di una giuria già confermata nelle scorse edizioni, con nomi come Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Riferiscono addetti ai lavori, che la scelta di affidare il programma a Savino, risponde al desiderio di rinnovamento senza tradire la formula vincente.

Forte di una carriera tra radio e tv, Savino gode di una popolarità che la Rai punta a rilanciare.

La nuova edizione, composta da cinque puntate, è attesa in prime time il venerdì su Rai 1. In valutazione anche un possibile spostamento al sabato sera.