Dal 9 gennaio lo spin-off di «Tale e Quale Show» torna in prima serata con quattro puntate e una giuria confermata.

Nicola Savino arriva su Rai 1 alla guida di «Tali e Quali», lo spin-off di «Tale e Quale Show» che mette al centro imitatori non professionisti.

Il debutto è fissato per venerdì 9 gennaio alle 21.30, con un ciclo di quattro settimane in prima serata: un ritorno che punta su volti «comuni» e performance dal vivo, selezionate fra migliaia di video inviati alla redazione e caricati online.

Il cuore del format resta quello che il pubblico conosce: niente celebrità in gara, ma concorrenti scelti per la somiglianza naturale con l'artista imitato, con trasformazioni più leggere rispetto allo show principale. A valutare interpretazione e resa complessiva ci sarà una «super giuria» composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, come indicato nelle schede ufficiali del programma.

Sul fronte produttivo, «Tali e Quali» è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e si inserisce nel filone degli show musicali di intrattenimento del prime time Rai, con un impianto che alterna esibizioni, commenti in studio e ritmo da varietà.

Per Savino, volto storico dell'intrattenimento e della radio, si tratta di un passaggio importante sulla rete ammiraglia. In parallelo, il conduttore resta in onda su Radio Deejay con «Deejay Chiama Italia» insieme a Linus, dal lunedì al venerdì.