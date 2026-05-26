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Cinema Nicolas Cage contro Christopher Nolan: «Non mi ha più chiamato». Critiche anche a Woody Allen

Covermedia

26.5.2026 - 13:00

Nicolas Cage
Nicolas Cage

Secondo l'attore, alcuni registi si offendono dopo un rifiuto e smettono di farsi sentire. Tra questi cita anche Woody Allen e Paul Thomas Anderson.

Covermedia

26.05.2026, 13:00

26.05.2026, 13:09

Christopher Nolan ha chiuso le porte a Nicolas Cage. La causa? Il rifiuto dell'attore a recitare in «Insomnia», il thriller diretto dal regista nel 2002.

In un'intervista al New York Times, Nicolas Cage ha rivelato che alcuni registi «se la prendono» quando ricevono un rifiuto.

«Molti restano offesi e poi spariscono. Mi è successo tantissime volte», ha raccontato, citando anche Woody Allen e Paul Thomas Anderson.

«È successo con Christopher Nolan, con Woody Allen, con Paul Thomas Anderson. Non mi hanno più chiamato», ha aggiunto, spiegando di aver rinunciato a uno dei primi film di Anderson: «Mi aveva mostrato un corto con Philip Baker Hall e volevamo fare qualcosa insieme, ma non ha funzionato».

Diverso invece il rapporto con David O. Russell. Dopo un primo rifiuto ricevuto anni fa, il regista è tornato a proporgli un ruolo nel film sportivo «Madden».

«È l'unico regista a cui ho detto no che poi è tornato con un'altra proposta», ha spiegato Cage.

L'attore di «Via da Las Vegas» ha accettato il progetto anche per rispetto nei confronti del regista: «È stato un gesto di grande classe. Non volevo rifiutare una seconda volta».

«Madden», in uscita a novembre, racconta la vita dell'allenatore e commentatore sportivo John Madden e la nascita della celebre saga di videogiochi NFL. Nel cast anche Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn e Sienna Miller.

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