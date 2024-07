Nicolas Vaporidis

Il film, girato in Brasile, offre all'artista di «Notte prima degli esami» l'opportunità di riscoprire la sua passione per la recitazione.

Covermedia

Nicolas Vaporidis, noto per il suo ruolo iconico in «Notte prima degli esami», è tornato a recitare in un film brasiliano intitolato «Fino alla fine della musica».

Dopo aver vinto l'Isola dei Famosi nel 2022 e aver intrapreso una nuova carriera nella ristorazione con locali a Londra e Milano, Nicolas ha colto l'opportunità di recitare in questo progetto internazionale.

Il film, girato in Brasile, rappresenta un'occasione per Vaporidis di riconnettersi con la sua passione per la recitazione. «Quando capita qualche scrittura che mi piace, mi interessa e nella quale mi riconosco, metto in pausa le altre cose per un periodo e faccio quel che c'è da fare», ha spiegato l'attore come riporta Libero. Questa scelta di continuità dimostra il suo impegno verso il mondo del cinema, che continua a essere una parte fondamentale della sua vita.

Nonostante il successo nella ristorazione, Nicolas non si sente un ex attore. Al contrario, vede la sua nuova attività come un'estensione delle competenze apprese nel mondo dello spettacolo. «Il ristorante è come un teatro dove si va in scena tutte le sere», afferma, sottolineando come l'intrattenimento e la cura del cliente siano al centro di entrambe le professioni.

«Londra è meno community rispetto a un quartiere come Trastevere. Quello è il nostro modo di raccontare Roma. Pur non essendo un'ambasciata romana ma solo un ristorante cerchiamo di spiegare molte cose e di farlo in un modo che sia il più possibile romantico e affascinante».

Nonostante la nuova carriera, Vaporidis non ha mai dimenticato il cinema. «Non mi sento affatto un ex attore. Sono felice di essere completamente me stesso: sono Nicolas che ha fatto l'attore per una parte della vita, periodo che ricordo con grandi sorrisi e ora sto facendo dell'altro e sono lo stesso molto contento».

