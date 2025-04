Nicole Grimaudo

La star del film di Ozpetek entra nella serie di Rai 1 e porta con sé intensità, mistero e un'ondata di cambiamento. Grimaudo sarà la nuova preside del liceo, pronta a rivoluzionare gli equilibri tra Dante, Anita e gli studenti.

Un volto nuovo, una presenza magnetica, e una promessa di rivoluzione: nella terza stagione di «Un Professore», la novità assoluta è Nicole Grimaudo.

L'attrice siciliana – reduce dal successo di «Diamanti», il film corale di Ferzan Ozpetek ambientato nella Roma degli anni Settanta – entra nel cast della serie Rai nei panni della nuova preside del liceo Leonardo Da Vinci, e tutto lascia intendere che la sua presenza non passerà inosservata.

Sarà lei a scuotere gli equilibri consolidati tra Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, e Anita (Claudia Pandolfi), ancora provati dagli strascichi emotivi della seconda stagione. Le dinamiche tra professori, studenti e famiglie si faranno più tese e avvincenti, mentre i giovani Simone (Nicolas Maupas), Manuel (Damiano Gavino), Viola, Rayan e Nina proseguiranno il loro percorso di crescita tra scelte difficili e nuove consapevolezze.

La serie, ispirata al format catalano «Merlí», ha saputo ritagliarsi in Italia uno spazio tutto suo, mescolando filosofia, educazione sentimentale e drammi familiari. E proprio Gassmann, con il suo Dante anticonformista e umano, è diventato simbolo di una figura adulta che non teme il confronto e il dubbio.

Nicole Grimaudo arriva a rafforzare la componente femminile del racconto con il suo carisma misurato. In «Diamanti» vestiva i panni di Carlotta, la tintora della sartoria Canova: una donna dolce e risoluta, immersa in un universo femminile fatto di emozioni, ricordi e trame da ricucire. Ora la ritroviamo in un contesto completamente diverso, ma con la stessa profondità interpretativa.

Non solo «Un Professore»: Grimaudo è attesa anche nella nuova fiction Rai «Come un Padre», accanto a Carmine Recano e Ludovica Nasti, ambientata tra ospedali e il cuore del Rione Sanità. Due progetti diversi ma accomunati dalla volontà della Rai di puntare su attrici iconiche, capaci di dare corpo a storie complesse e universali.

Il ritorno di «Un Professore», previsto per l'autunno 2025, segna una svolta narrativa e stilistica. Le nuove puntate, girate tra Roma e le aule del liceo più famoso della TV, si apriranno in un clima di rinnovamento anche grazie all'ingresso della nuova preside.