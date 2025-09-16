  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Nicole Kidman annuncia la fine delle riprese di «Amori & incantesimi 2»

Covermedia

16.9.2025 - 09:30

Nicole Kidman
Nicole Kidman

Le riprese del sequel del cult del 1998 sono ufficialmente terminate. L'attrice australiana lo ha rivelato con un post su Instagram accanto a Sandra Bullock, tra risate, abbracci e un sottofondo firmato Stevie Nicks. L'uscita è fissata per settembre 2026.

Covermedia

16.09.2025, 09:30

16.09.2025, 10:18

Le streghe Owens sono tornate: le riprese di «Amori & incantesimi 2» si sono ufficialmente concluse.

Lo ha rivelato Nicole Kidman su Instagram con un video dietro le quinte che la ritrae insieme alla co-protagonista, tra risate e abbracci nei panni delle sorelle Gillian e Sally Owens.

«Ciak chiuso per «Amori & incantesimi 2»! Grazie al cast e alla troupe per tutta la vostra magia», ha scritto la 57enne, accompagnando le immagini che la mostrano mentre saltella in un campo insieme a Sandra, complici e sorridenti.

La clip è arricchita da «Crystal», la versione ri-registrata da Stevie Nicks del brano dei Buckingham Nicks che compariva già nella colonna sonora originale del 1998 e che è rimasto un simbolo del film.

L'annuncio arriva a meno di due mesi dal primo aggiornamento: il 18 luglio, infatti, Nicole aveva pubblicato un altro filmato dal set, mostrando l'entusiasmo del primo giorno di riprese insieme a Sandra. «Le streghe sono tornate. Primo giorno sul set per le sorelle Owens!», aveva scritto allora.

L'attesa adesso è tutta per il grande schermo: «Amori & incantesimi 2» è atteso nelle sale a settembre 2026, pronto a riportare il pubblico nel mondo incantato che, ventotto anni fa, aveva conquistato il box office e lasciato un segno nella cultura pop.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»
È morto l'attore e regista Robert Redford
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji

Altre notizie

Lutto nel cinema. È morto l'attore e regista Robert Redford

Lutto nel cinemaÈ morto l'attore e regista Robert Redford

Parla una delle due sorelle. È tornata la pace tra Belen e Cecilia Rodriguez?

Parla una delle due sorelleÈ tornata la pace tra Belen e Cecilia Rodriguez?

Aggressione a un agente. Lil Nas X in rehab dopo l'arresto shock a Los Angeles

Aggressione a un agenteLil Nas X in rehab dopo l'arresto shock a Los Angeles