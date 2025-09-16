Nicole Kidman

Le riprese del sequel del cult del 1998 sono ufficialmente terminate. L'attrice australiana lo ha rivelato con un post su Instagram accanto a Sandra Bullock, tra risate, abbracci e un sottofondo firmato Stevie Nicks. L'uscita è fissata per settembre 2026.

Covermedia Covermedia

Le streghe Owens sono tornate: le riprese di «Amori & incantesimi 2» si sono ufficialmente concluse.

Lo ha rivelato Nicole Kidman su Instagram con un video dietro le quinte che la ritrae insieme alla co-protagonista, tra risate e abbracci nei panni delle sorelle Gillian e Sally Owens.

«Ciak chiuso per «Amori & incantesimi 2»! Grazie al cast e alla troupe per tutta la vostra magia», ha scritto la 57enne, accompagnando le immagini che la mostrano mentre saltella in un campo insieme a Sandra, complici e sorridenti.

La clip è arricchita da «Crystal», la versione ri-registrata da Stevie Nicks del brano dei Buckingham Nicks che compariva già nella colonna sonora originale del 1998 e che è rimasto un simbolo del film.

L'annuncio arriva a meno di due mesi dal primo aggiornamento: il 18 luglio, infatti, Nicole aveva pubblicato un altro filmato dal set, mostrando l'entusiasmo del primo giorno di riprese insieme a Sandra. «Le streghe sono tornate. Primo giorno sul set per le sorelle Owens!», aveva scritto allora.

L'attesa adesso è tutta per il grande schermo: «Amori & incantesimi 2» è atteso nelle sale a settembre 2026, pronto a riportare il pubblico nel mondo incantato che, ventotto anni fa, aveva conquistato il box office e lasciato un segno nella cultura pop.