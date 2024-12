Nicole Kidman

L'iconica attrice, candidata ai Golden Globe 2025 per il film «Babygirl», esprime gratitudine per i messaggi di congratulazioni ricevuti da tutto il mondo.

Nicole Kidman ha ricevuto una valanga di congratulazioni «da ogni angolo del mondo» dopo la sua candidatura ai Golden Globe 2025.

Le nomination per i prestigiosi premi sono state annunciate lunedì e la 57enne è in lizza come Miglior Attrice in un Film Drammatico per il suo nuovo lavoro, «Babygirl». Dovrà competere con icone del cinema come Angelina Jolie, Tilda Swinton, Fernanda Torres, Kate Winslet e Pamela Anderson.

«Sono davvero grata che il nostro film sia stato incluso, perché questo porta un'enorme attenzione», ha dichiarato entusiasta ad Access. «I Golden Globe hanno un potere globale: ho ricevuto messaggi da tutto il mondo che mi facevano le congratulazioni, e questo dimostra quanto siano influenti».

In «Babygirl», che arriverà nelle sale il giorno di Natale, Nicole interpreta Romy, una potente CEO che si imbarca in una rischiosa relazione con il suo giovane stagista Sam, interpretato dal 28enne Harris Dickinson.

Parlando delle scene di sesso audaci del film, Nicole ha spiegato che spetta al pubblico trarre le proprie conclusioni. «È difficile per me giudicare perché ci sono dentro», ha detto. «Amo il fatto che ognuno abbia reazioni diverse alle scene: rende tutto un'esperienza unica».

Questo thriller erotico è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia lo scorso agosto e inizierà la distribuzione nelle sale a Natale, mentre i Golden Globe si terranno il 6 gennaio 2025.