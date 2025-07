Nicole Kidman

La diva di Hollywood ha deciso di seguire l'esempio di altre celebrity tra cui Madonna.

Covermedia Covermedia

L'attrice australiana ha presentato domanda di permesso di soggiorno in Portogallo all'Agenzia per l'Integrazione, la Migrazione e l'Asilo (AIMA), secondo quanto riportato da media portoghesi e americani.

Nicole Kidman è atterrata in Portogallo domenica scorsa, all'aeroporto di Tires a Cascais, dove ha avviato l'iter legale per ottenere la residenza ufficiale nel Paese. Ha formalizzato la domanda e si sta preparando a trasferirsi tra Lisbona e Melides, dove ora ha una nuova proprietà presso il rinomato Costa Terra Golf & Ocean Club.

La visita ha avuto luogo pochi giorni dopo l'acquisto della casa a Melides, vicino a Comporta, una delle località più esclusive dell'Alentejo, frequentata anche da celebrità come Paris Hilton. Questa residenza si aggiunge alla proprietà acquisita nel 2023 nel Parque das Nações, a Lisbona, acquistata da Kidman e dal marito Keith Urban.

Kidman l'ennesima star internazionale residente nel Paese

Il viaggio in Portogallo mira a sbrigare le pratiche legali relative alla residenza e a stabilire una base permanente tra la capitale e la campagna. Il Costa Terra Golf & Ocean Club, parte del gruppo Discovery Land Company, è noto per il suo campo da golf progettato da Tom Fazio e per lo stile di vita sofisticato, immerso tra pinete e dune costiere.

Con la richiesta di residenza in corso e la sua nuova proprietà nell'Alentejo, Nicole Kidman sarà la nuova star internazionale residente nel Paese.

Il Premio Oscar si unisce alle numerose celebrità che hanno già subito il fascino del Portogallo, tra cui Madonna, Monica Bellucci e lo stilista francese Christian Louboutin.

Ma in zona c'è anche la principessa Eugenia, figlia di Sarah Ferguson e il principe Andrea, e pare che pure Harry e Meghan abbiano acquistato una dimora nei paraggi un anno fa.