Nicole Kidman Con Jamie Lee Curtis

La saga crime di Patricia Cornwell diventa serie TV: otto episodi disponibili dall'11 marzo sulla piattaforma streaming.

Nicole Kidman diventa Kay Scarpetta.

Una delle investigatrici più celebri della letteratura crime arriva finalmente sullo schermo. Prime Video ha lanciato «Scarpetta», serie televisiva ispirata ai romanzi di Patricia Cornwell dedicati alla patologa forense Kay Scarpetta.

A interpretare la protagonista, come detto, è Nicole Kidman, coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme a Jamie Lee Curtis, che nella serie interpreta Dorothy Farinelli, sorella della protagonista.

Il progetto nasce da un'iniziativa personale dell'attrice premio Oscar. In un'intervista rilasciata ad AARP, Curtis ha ricordato il momento in cui decise di avviare concretamente l'adattamento televisivo dei romanzi: «Ho scritto al produttore Jason Blum dicendo: questi libri sono disponibili, compriamone i diritti».

Da quella proposta è iniziato il percorso che ha portato allo sviluppo della serie prodotta da Blumhouse Television e Amazon MGM Studios.

Il ritorno del medico legale Scarpetta

La storia segue il ritorno della dottoressa Scarpetta nel ruolo di medico legale capo della Virginia, mentre un nuovo omicidio riapre un caso che affonda le radici nel passato.

Il racconto alterna presente e memoria, ricostruendo anche gli eventi che hanno segnato i primi anni della carriera della protagonista. Accanto alle due star compaiono Bobby Cannavale, Simon Baker e Ariana DeBose, ampliando il racconto investigativo con nuovi personaggi e linee narrative.

La prima stagione, composta da otto episodi, è disponibile su Prime Video dall'11 marzo in oltre 240 Paesi e territori, mentre la piattaforma ha già ordinato una seconda stagione della serie basata sull'universo narrativo creato da Patricia Cornwell.