Keith Urban & Nicole Kidman

L'attrice premio Oscar e il cantante country hanno stabilito tempi di custodia, regole di comportamento e un calendario condiviso per la gestione delle figlie. Nessun assegno di mantenimento previsto.

Covermedia Covermedia

Nicole Kidman e Keith Urban hanno trovato un accordo per la gestione delle figlie dopo la separazione che ha posto fine a 19 anni di matrimonio.

Secondo quanto riportato da «People», dai documenti depositati in tribunale emerge che l'attrice trascorrerà 306 giorni all'anno con Sunday Rose (17 anni) e Faith Margaret (14 anni), mentre al padre resteranno 59 giorni.

Il piano genitoriale, firmato da Urban il 29 agosto e da Kidman il 6 settembre, prevede che le decisioni più importanti vengano prese congiuntamente. Non è previsto alcun assegno di mantenimento: entrambi continueranno a contribuire alle spese in autonomia.

Divieto di parlare negativamente l'uno dell'altro davanti alle figlie

Tra le clausole anche il divieto di parlare negativamente l'uno dell'altro davanti alle figlie, con l'impegno a favorire un rapporto sereno con entrambi i genitori. Entro 60 giorni dalla presentazione delle carte, entrambi dovranno inoltre partecipare a un seminario sulla genitorialità.

Nicole Kidman ha ufficialmente depositato la richiesta di divorzio il 20 settembre. Per l'attrice si tratta della seconda separazione, dopo il matrimonio con Tom Cruise dal 1990 al 2001, con cui ha adottato due figli. Urban, invece, era al suo primo matrimonio.

La coppia, che insieme vanta un patrimonio stimato in circa 500 milioni di euro, ha costruito la propria fortuna tra cinema, musica e investimenti immobiliari.