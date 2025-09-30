  1. Clienti privati
18 anni di matrimonio Nicole Kidman e Keith Urban: amore al capolinea

Covermedia

30.9.2025 - 09:30

Keith Urban & Nicole Kidman
Keith Urban & Nicole Kidman
Covermedia

Dopo diciotto anni di matrimonio e due figlie, la coppia da sogno di Hollywood e della musica country si sarebbe detta addio. Secondo fonti vicine, la separazione non sarebbe stata voluta dall'attrice.

Covermedia

30.09.2025, 09:30

30.09.2025, 09:48

Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati.

A rivelarlo è stato il sito americano TMZ, che cita fonti interne secondo cui la star di «Big Little Lies» e il cantante country vivrebbero separati «dall'inizio dell'estate». Urban avrebbe lasciato la villa di famiglia a Nashville, in Tennessee, per trasferirsi in un appartamento da scapolo acquistato nella stessa città.

Sempre secondo l'indiscrezione, l'attrice avrebbe cercato fino all'ultimo di salvare il matrimonio. Il portale Page Six conferma la notizia attraverso proprie fonti, sottolineando che Kidman «non avrebbe voluto la separazione». L'ultima apparizione pubblica insieme risale a giugno, in occasione della FIFA Club World Cup di Nashville.

Nicole e Keith si erano sposati il 25 giugno 2006, dopo essersi conosciuti l'anno prima al gala G'Day USA. Dalla loro unione sono nate due figlie, oggi adolescenti di 14 e 17 anni.

Per l'attrice australiana si tratta del secondo matrimonio naufragato: dal 1990 al 2001 è stata legata a Tom Cruise, con cui ha adottato due figli, Bella (32 anni) e Connor (30). Cruise, allora al culmine della fama con film come «Top Gun», fu il suo primo grande amore hollywoodiano.

