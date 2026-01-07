Keith Urban e Nicole Kidman

Si chiude ufficialmente la lunga love story hollywoodiana. L'attrice premio Oscar e il musicista raggiungono un'intesa completa su figli, beni e spese, evitando ogni contenzioso.

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Nicole Kidman e Keith Urban hanno finalizzato il divorzio. I documenti depositati martedì in tribunale e ottenuti da Page Six confermano un accordo che esclude qualsiasi forma di mantenimento, sia per i figli sia tra gli ex coniugi.

Secondo l'intesa, le due figlie adolescenti della coppia vivranno prevalentemente con l'attrice di «Babygirl» per 306 giorni l'anno. Al musicista spetterà il tempo con loro a weekend alterni. Nessun assegno di mantenimento è previsto, considerando che entrambi dichiarano redditi mensili superiori a 90.000 euro.

La gestione del patrimonio è stata definita di comune accordo. Investimenti, conti bancari, beni immobili, arredi, veicoli ed effetti personali resteranno a chi già li detiene, salvo intese diverse tra le parti. Entrambi hanno inoltre rinunciato a qualsiasi richiesta di assegno divorzile e si faranno carico autonomamente delle spese legali.

La separazione era stata resa pubblica nel settembre 2025, dopo 19 anni di matrimonio. L'attrice di «Big Little Lies» aveva presentato istanza di divorzio il 30 settembre, indicando «differenze inconciliabili». Secondo le ricostruzioni, la coppia viveva già separata dall'inizio dell'estate.