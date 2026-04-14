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Scelte Nicole Kidman si avvicina al percorso di doula della morte. Ecco il dramma che gli ha cambiato la vita

Covermedia

14.4.2026 - 09:30

Nicole Kidman
Nicole Kidman

La scomparsa della madre segna un punto di svolta personale, spingendo l'attrice a trasformare il dolore in una scelta di vicinanza e sostegno a chi affronta la fase finale della vita.

Covermedia

14.04.2026, 09:30

14.04.2026, 11:13

La perdita della madre ha segnato profondamente Nicole Kidman, aprendo una riflessione intima sul modo di accompagnare chi si avvicina al trapasso.

Da qui nasce l'idea di avvicinarsi al percorso di doula della morte, una figura che offre presenza e conforto negli ultimi momenti.

Intervenendo alla University of San Francisco, l'attrice ha ricordato gli ultimi giorni della madre, segnati da una solitudine che la famiglia non è riuscita a colmare del tutto.

«Negli ultimi momenti, mia madre si è trovata sola, e noi, come famiglia, non siamo riusciti a starle accanto come avremmo voluto», ha detto.

L'esperienza ha fatto emergere il bisogno di una presenza esterna, capace di stare accanto senza sovrapporsi, offrendo ascolto e cura.

Dopo la scomparsa, ha iniziato a informarsi su questo ruolo e ad approfondirne la formazione.

«Tra me e mia sorella abbiamo tanti figli, le nostre carriere e il lavoro, e volevamo prenderci cura di lei perché nostro padre non c'era più. Ed è stato allora che ho pensato: «Vorrei che esistessero persone capaci di stare lì, in modo imparziale, offrendo solo conforto e cura"», ha raccontato. «Fa parte del mio percorso e di ciò che voglio imparare».

La notizia della morte della madre, Janelle Kidman, è arrivata mentre si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024.

A comunicarla pubblicamente è stata la regista Halina Reijn con un messaggio a nome dell'attrice: «Oggi sono arrivata a Venezia e poco dopo ho scoperto che la mia bellissima e coraggiosa madre, Janelle Ann Kidman, è appena morta. Sono sotto shock e devo raggiungere la mia famiglia, ma questo premio è per lei: mi ha formata, guidata e resa ciò che sono».

Una ferita che si aggiunge a un'altra perdita importante: quella del padre, Antony Kidman, morto nel 2014 a 75 anni dopo un sospetto infarto in seguito a una caduta.

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