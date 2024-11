Nicole Kidman

L'attrice, scossa dalla morte della madre, starebbe pensando di tornare nella sua terra natale.

Covermedia

Nicole Kidman e il marito Keith Urban potrebbero tornare a vivere in Australia. A spingere l'attrice Premio Oscar a lasciare gli Stati Uniti sarebbe la recente perdita dell'amata madre Janelle, scomparsa a settembre mentre la star si trovava alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il magazine Woman's Day sostiene che i cari di Kidman sono preoccupati per la star di «Big Little Lies» e che lei e Urban stiano pensando di tornare in Australia a tempo pieno. Kidman si è recentemente unita al dolore della sua famiglia a Sydney, per partecipare al funerale della madre.

Janelle è morta all'età di 84 anni, poche ore prima che Nicole ricevesse il premio come Migliore Attrice per il suo ruolo in «Babygirl» a Venezia.

Nella circostanza, Nicole, Keith e le loro due figlie, Sunday Rose, 16, e Faith Margaret, 14, sono volati in Australia per poi fare ritorno a Los Angeles. Si pensa inoltre che il cantante country stia pensando di ritirarsi dai tour per supportare la moglie dopo la fine della sua residency da 10 date a Las Vegas.

La coppia possiede una villa da 20 camere a Nashville, oltre a una casa a Brooklyn e un duplex di design a New York. Di loro proprietà anche alcune case in Australia, tra cui una fattoria nelle Southern Highlands del NSW e due attici a Milson's Point sul porto di Sydney, che sono attualmente in affitto.

Covermedia