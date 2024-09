Nicole Kidman

La star di Hollywood è lontana dal palcoscenico teatrale dal 2015, quando recitò in «Photograph 51» nel West End di Londra.

Nicole Kidman esprime la volontà di tornare a teatro. Nell'anno in corso, la star di Hollywood è apparsa nei film «Babygirl» e «A Family Affair» e nelle miniserie televisive «Expats» e «The Perfect Couple». Ma l'attrice Premio Oscar spera di trovare un po' di spazio nella sua agenda fitta di impegni per tornare sul palcoscenico teatrale dopo una lunga assenza.

«Voglio fare qualcosa sul palco, ma devo scegliere con cura al momento. Non voglio ammalarmi o esaurirmi al punto da non essere in grado di dare il meglio di me. È una considerazione molto sincera sulle mie capacità», ha dichiarato a L'Officiel USA.

Un altro problema di Nicole è la scarsa capacità di staccarsi dai propri personaggi: un limite che potrebbe accentuarsi ancora di più con un lavoro a teatro. «Cosa diceva Laurence Olivier? «Prova a recitare?» Sì, io recito ma allo stesso tempo c'è una parte di me che, quando è connessa al ruolo giusto, diventa totalizzante e mi porta in una direzione un po' spaventosa. Devo muovermi con cautela», ha condiviso.

Nella versione originale della storia, Olivier diceva a Dustin Hoffman: «Mio caro ragazzo, perché non provi a recitare?» sul set del film del 1976 «Il maratoneta», dopo essere rimasto sveglio per tre giorni per prepararsi a una scena in cui il suo personaggio faceva la stessa cosa.

Kidman è apparsa per l'ultima volta a teatro nell'opera «Photograph 51» nel West End di Londra; il precedente lavoro risaliva al lontano 1998 con «The Blue Room».

