Nicole Kidman

La star di Hollywood è reduce da un anno carico di impegni tra cinema e tv.

Covermedia Covermedia

Nicole Kidman sta per concedersi una pausa dalla recitazione. L'attrice Premio Oscar è reduce da un 2024 carico di impegni, avendo recitato in tre film, «A Family Affair», «Spellbound» e «Babygirl», e in altrettante serie tv, ovvero «The Perfect Couple», «Expats» e «Lioness 2».

Finita la campagna promozionale per il suo prossimo film «Holland» e la seconda stagione di «Nine Perfect Strangers», per la star scatterà un periodo di meritato riposo.

«Quest'anno non è stato poi così folle. L'anno scorso ero molto più fuori di testa; quest'anno ho Holland, ho Nine Perfect Strangers, e poi sono in ferie per il resto dell'anno. Quindi, bene!», ha detto al The Hollywood Reporter alla première del film al SXSW in Texas domenica.

Nel nuovo thriller, l'attrice australiana interpreta un'insegnante e una casalinga nella piccola città di Holland, nel Michigan, che inizierà a sospettare che suo marito conduca una doppia vita.

«Ha usato degli istinti davvero acuti come produttrice»

Durante un'intervista con Variety, la regista Mimi Cave ha raccontato come Kidman abbia usato degli istinti «davvero acuti» come produttrice in fase di pre e post-produzione, lasciandosi però guidare durante le riprese.

«Prima di girare, è coinvolta, non in modo pesante, ma in un modo chirurgico, esaminando cosa potrebbe essere utile alla sceneggiatura», ha spiegato.

«Come attrice, è molto interessata a ciò che vuole il regista, quindi nel momento in cui iniziamo a girare, si allontana dal ruolo di produttrice e si lascia davvero coinvolgere dal ruolo vero e proprio. Deve rimanere disponibile, spiritualmente, fisicamente, emotivamente, per interpretare il personaggio».

«Holland» debutterà su Prime Video il 27 marzo.