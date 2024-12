L'ultima fatica cinematografica di Nicole Kidman, «Babygirl», arriverà negli Stati Uniti il 25 dicembre e nel Regno Unito il 10 gennaio.

Dopo la nascita della figlia, l'attrice voleva mollare tutto. Il consiglio della madre l'ha riportata sul set.

Covermedia Covermedia

Nicole Kidman stava per dire addio a Hollywood dopo la nascita della figlia Sunday nel 2008, sognando una vita lontana dai riflettori in una fattoria a Nashville con il marito Keith Urban.

Tuttavia un consiglio prezioso di sua madre, Janelle Ann, l'ha fatta riflettere: «Non mollare del tutto, tieni un piede nella porta».

L'attrice australiana, in quel momento convinta di aver «quasi chiuso» con la recitazione, ha confidato a CBS News: «Pensavo di essere pronta a fermarmi. Ma mia madre mi ha detto di non rinunciare del tutto. Non farlo come prima, ma non abbandonare ciò che ami».

Oggi, quel consiglio si è rivelato profetico: la Kidman è più attiva che mai, con tre film in uscita – «Babygirl», «Spellbound» e «A Family Affair» – e due serie TV di successo, «Lioness» e «The Perfect Couple».

Dietro le parole di Janelle c'era l'esperienza di una donna che non aveva avuto le stesse opportunità: «Era qualcosa che avrebbe voluto per sé stessa, e che ha aiutato a creare per le sue figlie», ha spiegato l'attrice, rendendo omaggio alla madre scomparsa lo scorso settembre a 84 anni.

Prima di andarsene le ha dato un ultimo, potente insegnamento: «Prenditi cura di te stessa. Le donne pensano sempre agli altri, ma dobbiamo imparare a mettere noi stesse al primo posto».

Il thriller erotico «Babygirl» arriverà negli Stati Uniti il 25 dicembre e nel Regno Unito il 10 gennaio.