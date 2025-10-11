  1. Clienti privati
19 anni di matrimonio Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban: «Ti sentirai a pezzi, ma con delicatezza, passerà»

Covermedia

11.10.2025 - 13:00

Nicole Kidman
Nicole Kidman

La star di Hollywood e il cantante country si sono separati dopo 19 anni di matrimonio.

Covermedia

11.10.2025, 13:00

11.10.2025, 13:08

Nicole Kidman sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua vita.

Dopo 19 anni di matrimonio, la star di Hollywood si è separata dal marito Keith Urban, citando «differenze inconciliabili» tra le motivazioni del divorzio.

Conquista la Paris Fashion Week. Primo red carpet e nuovo taglio di capelli per Nicole Kidman dopo il divorzio

Conquista la Paris Fashion WeekPrimo red carpet e nuovo taglio di capelli per Nicole Kidman dopo il divorzio

Sebbene l'attrice Premio Oscar non abbia mai parlato pubblicamente della dolorosa separazione, in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar a margine di un evento legato al brand Clé de Peau, ha dichiarato: «La parte migliore (dell'invecchiare) sono le esperienze che si accumulano», ha esordito la 58enne.

«Quindi dici a te stessa: «Ci sono già passata. Ora so come gestire questa situazione». Oppure: «Forse non ho mai affrontato questa situazione, ma ho vissuto un'esperienza simile e so che ce la farò"».

«È importante sapere che, non importa quanto doloroso, difficile o devastante sia qualcosa, c'è una via d'uscita. Dovrai sentirlo», ha aggiunto.

«Non si può reprimere. Dovrai sentirlo, e a volte ti sembrerà insormontabile. Ti sentirai a pezzi, ma se ti muovi con delicatezza e lentamente – e può richiedere un'enorme quantità di tempo – passerà».

Ecco la clausola. Nicole Kidman e Keith Urban: il segreto prematrimoniale da milioni di dollari

Ecco la clausolaNicole Kidman e Keith Urban: il segreto prematrimoniale da milioni di dollari

Nicole e Keith si sono sposati nel 2006 e dal loro matrimonio sono nate le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

