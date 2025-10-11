Nicole Kidman

La star di Hollywood e il cantante country si sono separati dopo 19 anni di matrimonio.

Nicole Kidman sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua vita.

Dopo 19 anni di matrimonio, la star di Hollywood si è separata dal marito Keith Urban, citando «differenze inconciliabili» tra le motivazioni del divorzio.

Sebbene l'attrice Premio Oscar non abbia mai parlato pubblicamente della dolorosa separazione, in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar a margine di un evento legato al brand Clé de Peau, ha dichiarato: «La parte migliore (dell'invecchiare) sono le esperienze che si accumulano», ha esordito la 58enne.

«Quindi dici a te stessa: «Ci sono già passata. Ora so come gestire questa situazione». Oppure: «Forse non ho mai affrontato questa situazione, ma ho vissuto un'esperienza simile e so che ce la farò"».

«È importante sapere che, non importa quanto doloroso, difficile o devastante sia qualcosa, c'è una via d'uscita. Dovrai sentirlo», ha aggiunto.

«Non si può reprimere. Dovrai sentirlo, e a volte ti sembrerà insormontabile. Ti sentirai a pezzi, ma se ti muovi con delicatezza e lentamente – e può richiedere un'enorme quantità di tempo – passerà».

Nicole e Keith si sono sposati nel 2006 e dal loro matrimonio sono nate le figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.