Sebbene l'attrice Premio Oscar non abbia mai parlato pubblicamente della dolorosa separazione, in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar a margine di un evento legato al brand Clé de Peau, ha dichiarato: «La parte migliore (dell'invecchiare) sono le esperienze che si accumulano», ha esordito la 58enne.
«Quindi dici a te stessa: «Ci sono già passata. Ora so come gestire questa situazione». Oppure: «Forse non ho mai affrontato questa situazione, ma ho vissuto un'esperienza simile e so che ce la farò"».
«È importante sapere che, non importa quanto doloroso, difficile o devastante sia qualcosa, c'è una via d'uscita. Dovrai sentirlo», ha aggiunto.
«Non si può reprimere. Dovrai sentirlo, e a volte ti sembrerà insormontabile. Ti sentirai a pezzi, ma se ti muovi con delicatezza e lentamente – e può richiedere un'enorme quantità di tempo – passerà».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
