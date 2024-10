Nicole Kidman

La star di «Big Little Lies» si è presa una pausa dalle scene erotiche, dopo il «burnout» sul set.

Nicole Kidman ha interrotto le riprese di «Babygirl» a causa di un forte «esaurimento» derivante dall'essere continuamente toccata.

L'attrice, impegnata in scene erotiche con i co-protagonisti Antonio Banderas e Harris Dickinson, ha sentito la necessità di una pausa dalle intense interazioni fisiche.

«Durante le riprese, a un certo punto pensavo: "Non voglio più raggiungere l'orgasmo"», ha scherzato Nicole durante un'intervista promozionale per il film. «Non avvicinarti. Odio fare questo. Non mi interessa se non sarò mai più toccata nella vita, ne ho abbastanza!».

Nel film, la Kidman, 57 anni, interpreta una dirigente aziendale che inizia una relazione torbida con il giovane stagista interpretato da Harris, 28 anni. Antonio, 64 anni, interpreta il marito. Tuttavia, l'attrice ha spiegato come le numerose scene di sesso abbiano avuto un impatto su di lei.

«C'era un'enorme condivisione e fiducia, ma anche frustrazione – è come dire: «Non toccarmi più!"», ha dichiarato. «Era una sensazione costante per me, quasi come un esaurimento».

La Kidman ha ricevuto il premio come Migliore Attrice al Festival del Cinema di Venezia di quest'anno per la sua interpretazione della provocante CEO Romy. Il film uscirà nelle sale a dicembre.

