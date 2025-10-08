  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conquista la Paris Fashion Week Primo red carpet e nuovo taglio di capelli per Nicole Kidman dopo il divorzio

Covermedia

8.10.2025 - 09:30

Nicole Kidman & Baz Luhrmann
Nicole Kidman & Baz Luhrmann

A una settimana dall'annuncio del divorzio da Keith Urban, l'attrice di «Babygirl» riappare a sorpresa sui social e conquista la Paris Fashion Week con un nuovo look che profuma di forza e rinascita.

Covermedia

08.10.2025, 09:30

08.10.2025, 09:38

Nicole Kidman ha scelto la passerella di Chanel come palcoscenico per il suo ritorno.

A una settimana dalla notizia della separazione da Keith Urban, la star australiana è riapparsa sui social con una serie di foto che la ritraggono radiosa alla sfilata della maison durante la Paris Fashion Week, insieme alle figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

«Grazie @chanelofficial per aver accolto me e le mie ragazze», ha scritto la 58enne nel suo primo post dopo la rottura. Poi, un pensiero al direttore creativo Matthieu Blazy, 41 anni: «Così entusiasta di far parte di tutto questo con te @matthieu_blazy».

Nuovo taglio di capelli, nuovo inizio

Un gesto di stile, ma anche di indipendenza, sottolineato da un nuovo taglio di capelli: una frangia francese che segna l'inizio di quella che molti hanno definito la «nuova era» di Nicole.

Il suo hairstylist, Adir Abergel, ha condiviso un reel su Instagram con il commento: «Che serata, @chanelofficial. È iniziata la nuova era della frangia. La nuova ambasciatrice globale di Chanel: @nicolekidman».

I commenti dei fan e degli amici famosi

I commenti dei fan e degli amici famosi non si sono fatti attendere. Sophia Bush, star di «One Tree Hill», ha esclamato: «La frangia! L'energia! Sì, signora!».

Un altro fan ha aggiunto: «Questa nuova era è meravigliosa su di te», mentre qualcuno ha scritto con entusiasmo: «Single ti dona, mamma!».

Nicole Kidman ha chiesto ufficialmente il divorzio dal musicista country Keith Urban, 57 anni, il 30 ottobre, citando «differenze inconciliabili».

L'attrice chiede di diventare il genitore affidatario delle due figlie. Secondo i documenti, con un reddito mensile superiore ai 95.000 euro ciascuno, nessuno dei due dovrà versare alimenti o mantenimento.

I più letti

Duca e Cereda via da Ambrì, come proseguirà il club ticinese?
Nuove banconote svizzere: ecco i sei finalisti, uno è ticinese
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
George Clooney: «Ero così ubriaco che a malapena riuscivo a stare in piedi»
Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska

Le ultime su Nicole Kidman

Ecco la clausola. Nicole Kidman e Keith Urban: il segreto prematrimoniale da milioni di dollari

Ecco la clausolaNicole Kidman e Keith Urban: il segreto prematrimoniale da milioni di dollari

19 anni di matrimonio. Ecco cosa prevede l'accordo genitoriale tra Nicole Kidman e Keith Urban dopo il divorzio

19 anni di matrimonioEcco cosa prevede l'accordo genitoriale tra Nicole Kidman e Keith Urban dopo il divorzio

Dopo 18 anni di matrimonio. Amore al capolinea per la coppia da sogno Nicole Kidman e Keith Urban

Dopo 18 anni di matrimonioAmore al capolinea per la coppia da sogno Nicole Kidman e Keith Urban

Altre notizie

«Effetto Borghese». Concorrente di «4 Ristoranti» costretta a chiudere i social per le tante critiche

«Effetto Borghese»Concorrente di «4 Ristoranti» costretta a chiudere i social per le tante critiche

Video e accuse pesanti. Denise Richards accusa l'ex marito Aaron Phypers in tribunale: «Eri fuori controllo»

Video e accuse pesantiDenise Richards accusa l'ex marito Aaron Phypers in tribunale: «Eri fuori controllo»

Cos'è successo?. Momenti angoscianti per Bastian Baker in Afghanistan: «Ho avuto molta paura»

Cos'è successo?Momenti angoscianti per Bastian Baker in Afghanistan: «Ho avuto molta paura»