Nicole Kidman & Baz Luhrmann

A una settimana dall'annuncio del divorzio da Keith Urban, l'attrice di «Babygirl» riappare a sorpresa sui social e conquista la Paris Fashion Week con un nuovo look che profuma di forza e rinascita.

Covermedia Covermedia

Nicole Kidman ha scelto la passerella di Chanel come palcoscenico per il suo ritorno.

A una settimana dalla notizia della separazione da Keith Urban, la star australiana è riapparsa sui social con una serie di foto che la ritraggono radiosa alla sfilata della maison durante la Paris Fashion Week, insieme alle figlie Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14.

«Grazie @chanelofficial per aver accolto me e le mie ragazze», ha scritto la 58enne nel suo primo post dopo la rottura. Poi, un pensiero al direttore creativo Matthieu Blazy, 41 anni: «Così entusiasta di far parte di tutto questo con te @matthieu_blazy».

Nuovo taglio di capelli, nuovo inizio

Un gesto di stile, ma anche di indipendenza, sottolineato da un nuovo taglio di capelli: una frangia francese che segna l'inizio di quella che molti hanno definito la «nuova era» di Nicole.

Il suo hairstylist, Adir Abergel, ha condiviso un reel su Instagram con il commento: «Che serata, @chanelofficial. È iniziata la nuova era della frangia. La nuova ambasciatrice globale di Chanel: @nicolekidman».

I commenti dei fan e degli amici famosi

I commenti dei fan e degli amici famosi non si sono fatti attendere. Sophia Bush, star di «One Tree Hill», ha esclamato: «La frangia! L'energia! Sì, signora!».

Un altro fan ha aggiunto: «Questa nuova era è meravigliosa su di te», mentre qualcuno ha scritto con entusiasmo: «Single ti dona, mamma!».

Nicole Kidman ha chiesto ufficialmente il divorzio dal musicista country Keith Urban, 57 anni, il 30 ottobre, citando «differenze inconciliabili».

L'attrice chiede di diventare il genitore affidatario delle due figlie. Secondo i documenti, con un reddito mensile superiore ai 95.000 euro ciascuno, nessuno dei due dovrà versare alimenti o mantenimento.