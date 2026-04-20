Bancarelle vuote al Coachella Festival e al Revolve Festival. Screenshot Bran Flakez

Di solito al Coachella le code davanti agli stand gastronomici sono lunghe, ma quest'anno le bancarelle di cibo e bevande sono rimaste praticamente vuote. Sul web in molti sospettano che la causa siano le iniezioni dimagranti come Ozempic. È davvero così?

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Al Coachella Festival in California l'iniezione dimagrante Ozempic sembra essere particolarmente popolare quest'anno.

Infatti molti visitatori sembrano astenersi vistosamente dal cibo.

Gli influencer riferiscono di code insolitamente brevi agli stand gastronomici, attribuite in parte alla tendenza di Ozempic e in parte ai prezzi elevati. Mostra di più

Una volta all'anno, celebrità, influencer e appassionati di musica si recano in pellegrinaggio nel deserto californiano per il Coachella.

È probabilmente uno dei festival più famosi al mondo. Durante i due fine settimana di aprile, numerose star e band si esibiscono su diversi palchi. Il motto non dichiarato è: «vedere ed essere visti».

La pressione per apparire con l'abito più appariscente, con lo stile più bello e la silhouette più sottile è di conseguenza alta. E le iniezioni dimagranti come Ozempic sembrano essere un fedele compagno di quest'ultima edizione.

Il farmaco è in realtà usato per il trattamento del diabete di tipo 2. Uno dei suoi effetti è quello di controllare se non sopprimere l'appetito e per questa ragione è usato anche per perdere peso. Il medicamento non è però più solo popolare tra le celebrità.

Le bancarelle di cibo e bevande poco affollate

Anche l'influencer americano Bran Flakez ha notato che il medicamento è particolarmente di moda quest'anno. In un video, racconta che le code agli stand gastronomici sono più brevi che mai e che è riuscito a comprare il suo cibo in pochi minuti, senza fare alcuna fila.

«Quando sono arrivato al Coachella, ho pensato: wow, qui posso mangiare molto velocemente. Le code agli stand gastronomici non sono affatto lunghe», ha detto. Poi ha capito: qui sono tutti sotto Ozempic.

Il Coachella è un grande raduno di influencer.

Molti di questi sono invitati al festival da grandi marchi. Per esempio, c'è anche il Revolve Festival, un po' più lontano dall'area vera e propria dei concerti. Qui star e influencer sono invitati a trattenersi e a fare festa lontano dai palchi.

In un secondo video, Flakez riferisce che anche in questo festival le file davanti agli stand gastronomici sono vuote, nonostante il cibo sia gratuito. La fila per gli occhiali da sole è molto più lunga, come si può vedere nel video.

Gli utenti ironizzano su questa situazione nei commenti. «I sogni diventano realtà! Vado a tutti i festival - purché non ci siano code per il cibo», ha commentato un utente sotto uno dei due video.

Un altro ha commentato: «Tesoro, non sono sotto Ozempic, sono sotto droga». Il consumo di stimolanti come crack, cocaina e metanfetamina riduce anche l'appetito e porta alla perdita di peso e alla malnutrizione.

Il costo del cibo e delle bevande è pura follia

D'altra parte, il fatto che nessuno mangi davvero nulla al Coachella a causa di Ozempic o delle droghe è probabilmente vero solo in parte.

Un'altra ragione è probabilmente il prezzo. Il cibo e le bevande sono incredibilmente costosi.

Ad esempio, un semplice hamburger costa circa 23 dollari. Della pasta al formaggio (mac and cheese) con una piccola porzione di pollo fritto costa 26 dollari e un'insalata Caesar costa circa 25 dollari.

Se avete sete dopo il pasto, potete acquistare una birra per 20 dollari. Una limonata costa 12 dollari, una bottiglia d'acqua circa 9 dollari e un caffè 20 dollari.

Quindi non è chiaro se semplicemente non ci si può permettere di mangiare al Coachella o se non si ha comunque fame a causa di varie sostanze.

Ma di certo è una follia.