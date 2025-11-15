Jonathan Bailey. Keystone

L'attore, recentemente nominato da «People» come l'uomo più sexy del 2025, riflette sulla possibilità di diventare padre, apprezzando la libertà di non avere un limite temporale biologico.

Hai fretta? blue News riassume per te Bailey non esclude di diventare padre: «Molti bambini possono beneficiare di amore e sostegno».

Apprezza la libertà di non avere pressioni biologiche: «Per ora è un'idea, non una priorità».

È il primo uomo apertamente gay nominato «più sexy del 2025» da People: «Niente è più sexy del progresso». Mostra di più

Jonathan Bailey, noto per il suo ruolo in «Bridgerton» e attualmente protagonista di «Wicked», ha condiviso in un'intervista con «Esquire UK» i suoi pensieri sulla paternità.

Sebbene sia già zio di sei bambini, l'attore non esclude la possibilità di diventare padre in futuro, sottolineando che molti bambini potrebbero beneficiare di amore e sostegno.

Tuttavia, apprezza il fatto di non avere un «conto alla rovescia» biologico, un privilegio che gli permette di considerare la genitorialità senza fretta.

Bailey ha spiegato che la libertà di non avere un orologio biologico gli consente di riflettere profondamente su cosa significhi essere padre. Questa prospettiva gli offre la possibilità di immaginare un futuro da genitore senza sentirsi sotto pressione.

«Lo vedo come un'idea, un concetto», ha detto, aggiungendo che al momento non è una priorità per lui.

Vita molto impegnata e uomo più sexy del 2025

In precedenti dichiarazioni a «People», Bailey aveva menzionato che non esclude la paternità, ma non la considera una necessità immediata. «Se i pianeti si allineano, certo», aveva affermato, riconoscendo che ogni persona ha bisogno di guida, ma scherzando sul fatto che potrebbe non essere il miglior mentore per farli arrivare all'università.

Attualmente, la vita del 37enne è ricca di progetti cinematografici e televisivi. È stato recentemente nominato sempre da «People» come l'uomo più sexy del 2025, diventando il primo uomo apertamente gay a ricevere questo titolo.

Ha accolto la nomina con entusiasmo e consapevolezza, dichiarando a «Forbes» che «non c'è niente di più sexy del progresso».

Bailey riconosce l'importanza di questo riconoscimento, non solo per se stesso, ma anche per molte altre persone, vedendolo come un momento di celebrazione.