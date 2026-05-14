Festival di Cannes 2026 Susan Sarandon e Geena Davis adornano il poster di Cannes di quest'anno: un omaggio all'anniversario di «Thelma e Louise». Immagine: © Festival de Cannes La giuria di quest'anno comprende Park Chan-wook, Demi Moore e Stellan Skarsgard. Immagine: © Manon Boyer / FDC Sandra Hüller, la donna del momento, recita nel dramma polacco del dopoguerra «Fatherland». Immagine: © Pathé Films Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller in «Paper Tiger» di James Gray. Immagine: © RT Features John Travolta ha trasformato in film il suo libro di avventure per bambini «Propeller One-Way Night Coach». Immagine: © Apple TV Festival di Cannes 2026 Susan Sarandon e Geena Davis adornano il poster di Cannes di quest'anno: un omaggio all'anniversario di «Thelma e Louise». Immagine: © Festival de Cannes La giuria di quest'anno comprende Park Chan-wook, Demi Moore e Stellan Skarsgard. Immagine: © Manon Boyer / FDC Sandra Hüller, la donna del momento, recita nel dramma polacco del dopoguerra «Fatherland». Immagine: © Pathé Films Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller in «Paper Tiger» di James Gray. Immagine: © RT Features John Travolta ha trasformato in film il suo libro di avventure per bambini «Propeller One-Way Night Coach». Immagine: © Apple TV

Il 79° Festival di Cannes è aperto. Quest'anno non ci sono film hollywoodiani, ma le star sono ancora numerose, tra cui Scarlett Johansson e Sandra Hüller. blue News riferisce sul posto.

Gianluca Izzo, da Cannes Gianluca Izzo

Hai fretta? blue News riassume per te Tra i film in anteprima mondiale al Festival di Cannes ci sono «Her Private Hell» del regista di «Drive» Nicholas Winding Refn e «Paper Tiger» di James Gray con Scarlett Johansson.

I due attori veterani John Travolta e Andy Garcia presentano i loro debutti alla regia.

Sandra Hüller, la donna del momento, che ha recitato nel film Palma d'oro del 2023 «Anatomia di una caduta», può essere vista nel film polacco in concorso «Fatherland».

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«Mission Impossible: The Final Reckoning», «Furiosa», «Indiana Jones e il quadrante del destino», «Top Gun: Maverick» e «Elvis»: negli ultimi cinque anni, molte produzioni degli studios hollywoodiani hanno celebrato le loro anteprime mondiali sulla Croisette.

Senza dimenticare i tre film di Wes Anderson, ciascuno con un cast stellare.

Quest'anno però non c'è un'attrazione paragonabile che scateni questo effetto magnetico.

La lacuna sarà compensata dalla proiezione del 25° anniversario di «The Fast and the Furious»», alla presenza di Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Meadow Walker, figlia del defunto Paul Walker.

Una prima a Cannes può essere un rischio

C'erano diversi film hollywoodiani che avrebbero potuto essere presi in considerazione in apertura dellea kermesse francese. «Disclosure Day» di Steven Spielberg era considerato un potenziale candidato.

Ma le pellicole o non sono state completate in tempo o hanno evitato una prima del festival per evitare una copertura stampa potenzialmente dannosa.

Nel caso dell'ultimo Indiana Jones, infatti, la critica piuttosto negativa ha avuto un impatto considerevole sull'uscita al cinema.

Cannes offre una sorta di sigillo artistico di approvazione, un clamore mediatico mondiale e il tappeto rosso più glamour del mondo.

Allo stesso tempo, però, i costi per gli studios sono immensi e una prima mondiale sulla Croisette è sempre associata a un rischio.

Collaborazioni internazionali promettenti

Ma la mancanza di grandi produzioni hollywoodiane non significa mancanza di vetrine di star. Anche quest'anno ce ne sono molte.

La produzione indie statunitense «Paper Tiger» di James Gray è interpretata da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller. Il regista di «Drive» Nicholas Winding Refn presenta finalmente un nuovo film dopo dieci anni: «Her Private Hell».

Verranno inoltre presentate numerose e promettenti collaborazioni internazionali, di cui un numero impressionante di asiatico-europee.

Michael Fassbender e Alicia Vikander sono i protagonisti del film sudcoreano «Hope».

Virginie Efira, Vincent Cassel e Isabelle Huppert sono presenti in «Histoires Parallèles» del regista iraniano Asghar Farhadi.

Sandra Hüller recita nel dramma polacco del dopoguerra «Fatherland». Sebastian Stan e Renate Reinsve sono i protagonisti del film rumeno «Fjord».

Due attori veterani alla prima regia

Due attori iconici presentano le loro prime opere da regista. John Travolta ha trasformato il suo libro per bambini «Propeller One-Way Night Coach» in un film. L'avventura ha come protagonista la figlia Ella Bleu Travolta e lui stesso ha un ruolo.

Anche l'attore de «Il Padrino» Andy Garcia ha diretto per la prima volta un lungometraggio. Nel dramma gangsteristico «Diamond», interpreta lui stesso il ruolo principale e riunisce un cast di attori affermati, che comprende Vicky Krieps, Brendan Fraser, Bill Murray e Dustin Hoffman.

Anche Peter Jackson, creatore delle trilogie del «Signore degli Anelli» e dello «Hobbit», è in visita a Cannes.

Il festival gli conferisce un premio onorario per il lavoro svolto nel corso della sua vita.