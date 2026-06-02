Niente «Isola dei Famosi» per Belen, ecco su chi punta Mediaset per la conduzione

Ecco i primi naufraghiNiente «Isola dei Famosi» per Belen: Mediaset punta su Selvaggia Lucarelli
ai-scrape
2.6.2026 - 10:44
L’«Isola dei Famosi» cambia volto. E che volto. Alla guida della prossima edizione del reality dovrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli, pronta a prendersi la scena su Canale 5 dopo la parentesi da opinionista al «Grande Fratello Vip».
Redazione blue News
02.06.2026, 10:44
02.06.2026, 11:20
Hai fretta? blue News riassume per te
Selvaggia Lucarelli dovrebbe condurre la prossima «Isola dei Famosi».
La conduttrice non sarà dunque Belen Rodriguez, come sostenevano alcune recenti indiscrezioni.
Il reality sarà girato a giugno nelle Filippine e andrà in onda in autunno su Canale 5.
Lucarelli lascerebbe così la giuria di «Ballando con le Stelle».
Tra i primi naufraghi ci sarebbero Pretelli, Chiofalo, Di Palma e Iaià.
E non sarebbe l’unico cambiamento in vista: la conduttrice Rai starebbe pensando a un forte rinnovamento del gruppo storico dei cinque giudici, composto da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e dalla stessa Lucarelli.
I primi concorrenti
Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi dei concorrenti.
Il settimanale indica quattro possibili naufraghi: Pierpaolo Pretelli, che passerebbe dal ruolo di inviato a quello di concorrente, Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma e Daniele Iaià.
L’autunno televisivo, insomma, promette già scintille.