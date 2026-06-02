Niente «Isola dei Famosi» per Belen, ecco su chi punta Mediaset per la conduzione

Selvaggia Lucarelli sarebbe la scelta definitiva di Mediaset. ABredazione

L’«Isola dei Famosi» cambia volto. E che volto. Alla guida della prossima edizione del reality dovrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli, pronta a prendersi la scena su Canale 5 dopo la parentesi da opinionista al «Grande Fratello Vip».

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Selvaggia Lucarelli dovrebbe condurre la prossima «Isola dei Famosi».

La conduttrice non sarà dunque Belen Rodriguez, come sostenevano alcune recenti indiscrezioni.

Il reality sarà girato a giugno nelle Filippine e andrà in onda in autunno su Canale 5.

Lucarelli lascerebbe così la giuria di «Ballando con le Stelle».

Tra i primi naufraghi ci sarebbero Pretelli, Chiofalo, Di Palma e Iaià. Mostra di più

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale «Chi», nella notizia poi ripresa, fra gli altri, da «Leggo».

Mediaset avrebbe deciso di puntare su di lei per rilanciare un format che, nell’ultima stagione condotta da Veronica Gentili, non ha brillato negli ascolti.

Niente da fare, invece, per Belen Rodriguez. Il suo nome era circolato con forza nelle scorse settimane, ma la pista sarebbe ormai tramontata.

La scelta, secondo il magazine, sarebbe caduta su Lucarelli.

Effetto domino per «Ballando»

La nuova Isola avrà anche un’altra novità pesante: le riprese si terranno a giugno nelle Filippine, ma il programma non andrà in onda subito.

Per la prima volta, infatti, il reality sarà trasmesso in differita e arriverà in autunno su Canale 5.

Un calendario che avrebbe conseguenze dirette su «Ballando con le Stelle». Selvaggia Lucarelli, sempre secondo «Chi», lascerebbe infatti la giuria dello show di Milly Carlucci.

E non sarebbe l’unico cambiamento in vista: la conduttrice Rai starebbe pensando a un forte rinnovamento del gruppo storico dei cinque giudici, composto da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e dalla stessa Lucarelli.

I primi concorrenti

Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi dei concorrenti.

Il settimanale indica quattro possibili naufraghi: Pierpaolo Pretelli, che passerebbe dal ruolo di inviato a quello di concorrente, Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma e Daniele Iaià.

L’autunno televisivo, insomma, promette già scintille.