  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Niente notte degli Oscar per il film svizzero «L'ultimo turno» di Petra Volpe

SDA

22.1.2026 - 15:31

Petra Volpe (a destra) e l'attrice Leonie Benesch. (Immagine d'archivio).
Petra Volpe (a destra) e l'attrice Leonie Benesch. (Immagine d'archivio).
Keystone

Il film «Heldin» («L'ultimo turno») di Petra Volpe non concorrerà per il miglior film straniero alla 98esima edizione degli Oscar a Los Angeles. Non figura infatti nella lista dei cinque film scelti dall'Academy.

Keystone-SDA

22.01.2026, 15:31

22.01.2026, 15:41

La selezione comprende «Un semplice incidente», del regista iraniano Jafar Panahi, presentato dalla Francia, «The Voice of Hind Rajab» (Tunisia), «The Secret Agent» (Brasile), il dramma famigliare «Sentimental Value» (Norvegia) e «Sirāt» (Spagna), è stato annunciato oggi. In totale, 86 Paesi avevano inviato le loro candidature.

Selezionato da una dozzina di festival e già premiano numerose volte, «Heldin» di Petra Volpe è il film svizzero che ha attirato più spettatori nelle sale elvetiche nel 2025, con circa 202'500 biglietti venduti, e oltre 650'000 a livello internazionale nei Paesi germanofoni, secondo SwissFilms.

Presentato in prima mondiale alla Berlinale, il film è un omaggio al personale curante degli ospedali svizzeri. L'attrice tedesca Leonie Benesch interpreta Flora, un'infermiera instancabile ma allo stesso tempo esausta che tenta di tenere sotto controllo un turno serale particolarmente agitato.

La cerimonia degli Oscar si terrà domenica 15 marzo 2026.

I più letti

La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo
Gli occhiali sfoggiati da Emmanuel Macron a Davos fanno furore
Alisha Lehmann mostra il suo nuovo fidanzato nel giorno del suo compleanno
L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero
Fabrizio Corona contro Mediaset, è battaglia legale: «Per fermarmi mi dovete sparare»

Altre notizie

Cinema. Edoardo Leo su «2 cuori e 2 capanne»: «Serve dialogo, non muri»

CinemaEdoardo Leo su «2 cuori e 2 capanne»: «Serve dialogo, non muri»

Conflitto familiare. Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Conflitto familiareValentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Cinema. Oscar 2026, «Sinners» da record con 15 candidature

CinemaOscar 2026, «Sinners» da record con 15 candidature