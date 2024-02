Il pomo della discordia è stato questo braccialetto nero indossato da re Frederik in occasione della proclamazione. I regali alla famiglia reale danese saranno d'ora in poi esposti al pubblico. Imago/PPE

Dalla loro salita sul trono in Danimarca, il re Frederik e la regina Mary hanno già ricevuto diversi doni importanti, tra cui abiti firmati e molti veicoli. Regali che però non sono stati registrati da nessuna parte, il che sta portando a critiche nei confronti della nuova coppia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te La famiglia reale danese diventerà più trasparente nella gestione dei regali.

Dopo il cambio di trono, la coppia reale è stata criticata per non aver registrato i doni ricevuti e da chi.

Altre case reali tengono un elenco pubblico di ciò che ricevono se supera un certo valore.

Questo per far sì che i privati e le aziende «non possano ottenere un vantaggio dalla famiglia reale», secondo un esperto. Mostra di più

Da secoli vengono offerti dei doni a coloro che appartengono alla nobiltà. Al giorno d'oggi si tratta soprattutto di beni di lusso come gioielli, automobili o barche.

È proprio su questo tema, però, che il re Frederik (55 anni) e la regina Mary (51 anni) hanno ricevuto diverse critiche. A differenza delle altre case reali in Europa, la Danimarca non ha infatti una regola che stabilisce il valore che può avere un regalo.

A far partire la discussione è stato un braccialetto che Frederik indossava sul balcone del palazzo di Copenhagen (vedi foto) durante la proclamazione del cambio di trono avvenuto a metà gennaio. Si tratta di un regalo dell'azienda Shamballa Jewels, i cui prezzi si aggirano sulle diverse migliaia alle decine di migliaia di euro.

Gli esperti di nobiltà chiedono ora maggiore trasparenza quando si tratta di regali di questo tipo.

Un vantaggio attraverso i regali

Altri Paesi hanno già regole severe quando si tratta di doni provenienti dall'esterno delle mura del palazzo. La famiglia reale norvegese, ad esempio, deve rifiutare i doni provenienti da organizzazioni commerciali e non può accettare regali che superino le 1.000 corone (poco meno di 85 franchi), a meno che non venga annotato in un elenco ufficiale sul sito web dei reali.

La Spagna e la Gran Bretagna fanno lo stesso. La Danimarca, come detto, non ha invece queste regole.

Il problema, spiega un portavoce di Transparency International Danimarca, è che la famiglia reale ha un grande potere: «E in tutti gli altri contesti in cui si ricopre una carica pubblica non è consentito accettare regali».

È preoccupante quando aziende e privati fanno segretamente regali costosi ai sovrani. «Ci si può chiedere se vogliano o possano ottenere un vantaggio attraverso il dono», ha detto l'esperto a «DR Nyheder».

Il cambio di trono è dunque una buona occasione per adeguare il regolamento. In questo modo si crea chiarezza e si evitano le dicerie.

Cinque auto solo per il matrimonio

I regali ricevuti negli ultimi anni dai reali danesi includono innumerevoli abiti e borse firmate per la regina Mary, mentre il principe ereditario avrebbe ricevuto in dono addirittura un motoscafo del valore di 2,7 milioni di corone danesi - circa 340.000 franchi - nel 2007.

Basti pensare che, come regalo di nozze, Frederik e Mary hanno ricevuto ben cinque auto. Ma dal 2018 non hanno accettato altri regali.

Anche il Palazzo ha risposto alle critiche e promette di rivedere le linee guida reali sui regali. Resta da vedere se il braccialetto di Frederik fosse davvero un regalo di una persona o di un'azienda esterna.