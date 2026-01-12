L'attore americano Leonardo DiCaprio ai Golden Globes. KEYSTONE

La comica Nikki Glaser ironizza sull'abitudine dell'attore Leonardo DiCaprio di frequentare donne molto più giovani. Un momento che conquista la sala e diventa virale.

Covermedia Covermedia

Durante il monologo di apertura dei Golden Globe 2026, Nikki Glaser non perde tempo e va dritta al bersaglio.

Dal palco del Beverly Hilton di Los Angeles, la conduttrice accoglie le star presenti con una serie di battute, riservando una delle più taglienti a Leonardo DiCaprio.

«Leonardo DiCaprio è qui per One Man Bun After Another (un codino da uomo dopo l'altro, ndr)» scherza Glaser, storpiando il titolo del nuovo film dell'attore, «Una battaglia dopo l'altra» («One Battle After Another»).

Poi rincara la dose: «Quanto è stato bravo Leo in Una battaglia dopo l'altra? Incredibile. Una carriera pazzesca: ruoli iconici, i più grandi registi, tre Golden Globe, un Oscar... e la cosa più impressionante è che sei riuscito a fare tutto questo prima che la tua fidanzata compisse 30 anni».

La platea esplode in una risata collettiva mentre le telecamere indugiano su DiCaprio, che incassa con ironia, sorridendo e applaudendo.

L'attore, 51 anni, è legato dal 2023 alla modella italiana Vittoria Ceretti, 27 anni. In precedenza aveva avuto una relazione con la modella e attrice Camila Morrone, oggi 28enne, durata dal 2017 al 2022.

Glaser torna sull'argomento fingendo di scusarsi: «Leo, mi dispiace, è una battuta facile. Ho provato a evitarla, ma non sappiamo nient'altro di te. Apriti un po'. Sul serio: ho cercato ovunque e l'intervista più approfondita che tu abbia mai fatto risale a Teen Beat (rivista americana per adolescenti molto popolare tra gli anni Ottanta e Novanta, ndr). Il tuo piatto preferito è ancora pasta, pasta e ancora pasta? Cercatelo, è vero». DiCaprio annuisce e risponde semplicemente: «Sì».

L'attore esce però a mani vuote

Nel mirino della comica finisce anche Sean Penn, coprotagonista del film: «In questa città tutti sono ossessionati dall'apparire più giovani. Intanto Sean sembra chiedersi: e se mi trasformassi lentamente in una sexy borsa di pelle?». L'attore, 65 anni, ride e incassa con sportività.

Sul fronte dei premi, DiCaprio esce a mani vuote dalla categoria miglior attore, superato da Timothée Chalamet per «Marty Supreme». La serata resta però trionfale per «Una battaglia dopo l'altra», che conquista il Golden Globe come miglior film – commedia o musical, mentre Paul Thomas Anderson si aggiudica i riconoscimenti per la miglior regia e la miglior sceneggiatura.