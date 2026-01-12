Nina Moric confessa l'aborto di gemelli: «L'ha voluto Fabrizio Corona e io l'ho assecondato»

L'ex modella croata naturalizzata italiana Nina Moric (foto d'archivio). IMAGO/ZUMA Wire

La docuserie «Fabrizio Corona: Io sono notizia», disponibile su Netflix dal 9 gennaio, esplora la vita dell'ex re dei paparazzi, inclusa la sua complessa relazione con Nina Moric e le conseguenze delle loro scelte passate.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 9 gennaio è uscita su Netflix la docuserie «Fabrizio Corona: Io sono notizia», che in cinque episodi che esplora l'ascesa e la caduta dell'ex re dei paparazzi.

La sua ex moglie, Nina Moric, ha condiviso il ricordo doloroso di un aborto gemellare: «L'ha voluto lui, ma io l'ho assecondato. Quindi l'ho voluto anch'io».

Un ricordo traumatico che però Corona non condivide: «È una ferita che lei si porta dietro tanto. Io no». Mostra di più

Il 9 gennaio Netflix ha lanciato «Fabrizio Corona: Io sono notizia», una docuserie in cinque episodi che esplora l'ascesa e la caduta dell'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», attraverso filmati d'archivio e testimonianze di personaggi noti, la serie offre uno sguardo approfondito sulla sua vita.

Uno dei momenti più intensi emerge quando Nina Moric, davanti alle telecamere, condivide una confessione dolorosa: «Ho ucciso due bambini».

Questa dichiarazione non è una provocazione, ma il modo in cui l'ex moglie descrive l'interruzione di una gravidanza gemellare avvenuta durante il suo matrimonio con Corona.

«L'ha voluto lui, ma io l'ho assecondato»

L'ex modella, in lacrime, descrive la decisione di interrompere la gravidanza come una colpa che non ha mai superato: «L'ha voluto lui, ma io l'ho assecondato. Quindi l'ho voluto anch'io». E aggiunge: «Volevo che mi fermasse».

La responsabilità è condivisa, ma il peso emotivo, racconta Moric, è rimasto solo sulle sue spalle. «Poi non ne abbiamo più parlato», dice, descrivendo un silenzio che ha consumato solo lei.

L'ex moglie rivela anche un dettaglio mai emerso prima: Corona aveva dato un nome ai bambini, pur sapendo che la gravidanza sarebbe stata interrotta.

L'ossessione per il denaro e il successo

Come scrive il portale italiano, la serie offre anche il punto di vista di Corona, evidenziando la distanza tra le loro esperienze del trauma: «È una ferita che lei si porta dietro tanto. Io no». E spiega di aver spinto per l'aborto perché non si sentiva pronto, soprattutto economicamente.

Questo evento, nella sua narrazione, ha dato origine a un'ossessione per il denaro e il successo: «Da quel giorno ho iniziato a guadagnare cifre esorbitanti per non ritrovarmi mai più in quella situazione».

Mi ha sempre vista come un prodotto

Nella serie si esplora anche l'inizio travolgente della relazione tra i due, ma anche un altro livello, più freddo e strutturale. Moric racconta infatti di essere entrata nell'agenzia di Lele Mora su insistenza dell'ex marito, firmando un contratto che affidava a lui la gestione della sua carriera.

«Mi ha sempre vista come un prodotto, una macchina da soldi», afferma l'ex modella. Anche durante la gravidanza, gli accordi di lavoro venivano presi senza informare i clienti, lasciando a lei il compito di gestire le conseguenze.

Corona non nega: «Corona e Moric insieme erano una grande operazione di personal branding».

Un anno e mezzo dopo l'aborto gemellare, Moric resta di nuovo incinta e nasce Carlos Maria, che oggi ha 23 anni e che rappresenta il punto fermo della sua vita. La relazione con Corona è destinata però a implodere, lasciando dietro di sé una lunga scia di non detti.