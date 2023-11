Nina Moric

Nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex di Fabrizio Corona si mostra senza problemi: «Oggi sono nella mia fase, sono serena».

Trascorsi due anni dall’ultima ospitata nel salotto di Verissimo, Nina Moric torna a parlare con Silvia Toffanin in un’intervista a cuore aperto. «Il tempo vola, ho passato due anni belli e oggi sono nella mia fase, sono serena», ha detto Nina.

«L’ultima volta ti ho detto che volevo lasciare l'Italia e in un certo senso l'ho fatto. Sono rimasta a Milano, ma mi sono allontanata, ho deciso di abbracciare la solitudine e ho dovuto attraversare la follia per ritrovarmi, è stata la medicina più bella», continua la Moric che ha attraversato un periodo difficile anche con il figlio Carlos, avuto da Corona.

«Ho capito che la vita non va mai data per scontata e io prima lo facevo, giudicavo e non riuscivo mai a perdonarmi. Il distacco è stato necessario per rinascere ma è stata dura. Spero che questa sia l'ultima intervista in cui parlo di me perché ho dedicato anima e corpo alla mia arte e vorrei parlare solo di questo», ha chiarito Nina Moric che da tempo si sta dedicando alla pittura.

Covermedia