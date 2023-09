Nina Moric

Dura la replica via social della modella croata dopo l’intervista rilasciata dall’imprenditore a Francesca Fagnani.

Nina Moric è passata al contrattacco dopo l’intervista concessa a «Belve» da Fabrizio Corona che ha usato toni duri per descrivere la situazione con il figlio Carlos.

«Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o è troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui».

Nina non ha preso bene le esternazioni televisive, rispondendo in maniera enigmatica. «Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento», scrive la Moric riferendosi a Corona, postando poi altri commenti successivamente rimossi.

«Quando un uccello è vivo mangia le formiche. Quando l'uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi, ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno, potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te».

L’ex coppia dovrà presentarsi in tribunale a novembre e la modella, accusata di aver sottratto illecitamente 50mila euro a Corona, ha voluto aggiungere un’ulteriore commento in merito alla diatriba. «Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Si l'udienza sarà il 23 novembre. Per 10 20 30 nulla. Non vedo l'ora. Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale».

Covermedia