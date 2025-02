Nino Frassica alla conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival. KEYSTONE

Il comico e attore Nino Frassica è il co-conduttore della seconda serata del festival firmata da Carlo Conti. Chi gli ha dato la sua prima opportunità? Ecco il percorso, fatto di tanta gavetta, che ha dato il successo indiscusso al messinese, oggi figura centrale e amatissima dal pubblico del piccolo schermo, e non solo.

Per la carriera del comico è stato determinante l'incontro con Renzo Arbore, che lo ha fatto debuttare al cinema e lo ha voluto in diversi programmi.

Con il suo modo di fare comicità basato sull'assurdo, prende parte a molti programmi in TV, tra i quali «Che tempo che fa» di Fabio Fazio.

È anche attore di cinema. Ha lavorato in un film con Johnny Depp e Angelina Jolie.

Il successo popolare arriva grazie alla longeva serie TV di Rai 1 Don Matteo, di cui è tuttora, dopo 14 stagioni, ancora il protagonista nel ruolo del maresciallo Cecchini.

Ha già calcato il palco dell'Ariston due volte.

Non si sa molto della sua vita privata, tranne che ha divorziato dalla prima moglie negli anni '90 e che ha sposato nel 2018 la sua attuale compagna, ex attrice di film per adulti, di 25 anni più giovane.

Non ha figli, ma è molto legato alla figlia della sua seconda moglie. Mostra di più

Antonino, per tutti Nino, Frassica, classe 1950, è oggi uno dei nomi più popolari del mondo dello spettacolo italiano, soprattutto televisivo.

Da giovane si trasferisce a Milano per studiare recitazione. Negli anni '70 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e programmi televisivi messinesi. Si fa notare da Renzo Arbore con un eccentrico messaggio lasciatogli sulla segreteria telefonica.

Con Renzo Arbore in TV nel 1988. IMAGO/ZUMA Wire

È proprio grazie al cabarettista che il comico debutta al cinema nel 1983 nel film «FF.SS.» - Cioè: «...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?».

Sempre con Arbore partecipa nel 1984 al varietà «Quelli della notte», nella parte di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi, e nel 1987 a «Indietro tutta!», dove veste i panni del «bravo presentatore» e mette in scena una parodia del tipico conduttore televisivo.

La gavetta in TV

Tra gli Anni ’80 e ’90 compare in diversi varietà e show televisivi in onda sulla Rai, tra i quali la settima edizione di «Fantastico», «Scommettiamo che…?» e la popolare trasmissione, oggi ancora in onda, «Domenica In».

Nel 2008 è ospite di Carlo Conti nel programma «I migliori anni» a cui partecipa anche nel 2010 e nel 2013. Per la TV è protagonista della serie «Cugino & cugino» in onda su Rai1 in prima serata.

Insieme al cantante Simone Cristicchi partecipa nel 2012 al progetto Meno male che c’è Radio2 come conduttore radiofonico.

Dal 2015 è parte del programma «Che fuori tempo che fa», spin off della trasmissione di Fabio Fazio «Che tempo che fa». Nel 2017 affianca il conduttore alla guida del programma. Mantiene il suo ruolo anche se il programma non va più in onda sulla Rai ma passa sul Nove, canale del gruppo statunitense Warner Bros. Discovery Italia.

Da Fazio nel 2025. IMAGO/Italy Photo Press

La vera popolarità arriva con Don Matteo

Frassica non è solo un comico dallo stile unico e irripetibile, fatto di frasi a effetto, spesso fuori contesto e assurde, ma è pure un attore che lavora sia al cinema che sul piccolo schermo.

Dal 1999 interpreta infatti il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini nella fortunatissima fiction Rai 1 «Don Matteo», arrivata nel 2024 alla 14esima stagione. Le prime 12 affianca Terence Hill, che ha il ruolo del parroco, poi da metà della 13esima Raul Bova, che sostituisce Hill.

Nino Frassica posa per la campagna di promozione per la 13esima stagione della serie TV Don Matteo in cui c'è il passaggio di testimone tra Terence Hill (Don MAtteo) e Raul Bova (Don Massimo). IMAGO/Emmefoto

Nel 2010 ottiene un piccolo ruolo come carabiniere nel film «The Tourist», produzione hollywoodiana con Johnny Depp e Angelina Jolie, diretto da von Donnersmarck.

Due volte a Sanremo

Il 10 febbraio 2016 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, dove ottiene consensi di critica e pubblico per la sua intervista doppia con Gabriel Garko e per la canzone «A mare si gioca», scritta con Tony Canto. Il suo passaggio in TV raggiunge il picco di share con il 59,7% di ascolti.

Sempre nel 2016 compare in «La mafia uccide solo d’estate», la docuserie in onda sulla Rai diretta da Luca Ribuoli e tratta dall’omonimo film di Pif, in cui interpreta la parte di Fra Giacinto, prete colluso con la mafia.

A Sanremo ci torna nel 2018, questa volta nei panni di Cecchini, l'ormai popolare maresciallo della serie Don Matteo. Nel 2023 è tra i concorrenti del programma di Prime Video «LOL – Chi ride è fuori».

Nel 2024 torna a condurre «Striscia la Notizia» per alcune settimane, con Michelle Hunziker.

La seconda volta a Sanremo. imago images/Independent Photo Agency Int.

Cosa si sa sulla sua vita privata

Frassica è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Sotto i riflettori da tutta la vita per il suo lavoro, non è mai stato al centro di gossip per quello che fa nella vita intima.

Si è sposato una prima volta con Daniela Conti nel 1985, per poi lasciarsi nel 1993.

A Messina nel 2018 si è legato con rito civile a Barbara Exignotis, dopo una convivenza di 10 anni. La sua attuale compagna, di 25 anni più giovane, era un'attrice di film per adulti. Si è ritirata dai riflettori della ribalta nel 2007.

Frassica non ha figli, ma è molto legato a Valentina, figlia di Barbara.