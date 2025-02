Leighton Meester Covermedia

L'attrice, star di «Gossip Girl», reciterà insieme al marito nella serie Netflix che ha riscosso grande successo.

Covermedia Covermedia

Leighton Meester protagonista del sequel di «Nobody want this».

Come anticipa Deadline l'attrice, nota ai più come Blair di «Gossip Girl», interpreterà Abby, descritta come la «nemesi delle scuole medie» della protagonista Joanne, interpretata da Kristen Bell. La Meester tornerà così a dividere il set con il marito Adam Brody, protagonista della serie Netflix.

I due si sono conosciuti nel 2011 sul set del film «Scusa, ma mi piace tuo padre» e sono convolati a nozze nel 2014. Insieme hanno due figli.

L'altra nuova aggiunta al cast, Miles Fowler, sarà invece Lenny, «il compagno di squadra di Noah nei Matzah Ballers che viene incastrato dalla sorella di Joanne, Morgan».

Al momento non si conosce la data di uscita precisa della seconda stagione di «Nobody want this» ma le riprese inizieranno a marzo e il racconto riprenderà da dove si era interrotto.