In un'intervista a blue Sport Noè Ponti parla della sua passione per il nuoto e del suo entusiasmo per il Locarno Film Festival, rivelando anche chi è il suo regista preferito.
Noè Ponti torna dai Mondiali di nuoto di Singapore con due medaglie d'argento al collo. Ma la sua fame di successo sembra tutt'altro che sazia.
«Io amo il nuoto. Quando si ottengono buoni risultati e si fa ciò che piace, si è sempre più motivati», spiega in un'intervista a blue Sport.
Poco dopo le sfide in acqua per il titolo iridato, però, il ticinese ha tempo per dedicarsi ad altre passioni: il cinema.
Il 24enne è un assiduo frequentatore del Locarno Film festival. «Andavo al festival quando ero piccolo. Dopo l'ultima sera ufficiale c'erano i film per famiglie, quindi venivamo sempre qui con la mia famiglia».
Il campione svizzero rivela anche quale regista ama particolarmente: «Il mio film preferito è "Interstellar" di Christopher Nolan. Direi che Nolan è il mio regista preferito».