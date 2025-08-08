  1. Clienti privati
La star del nuoto come ospite Noè Ponti al Locarno Film Festival: «Ecco chi è il mio regista preferito»

Luca Betschart

8.8.2025

Noè Ponti al Locarno Film Festival:

Noè Ponti al Locarno Film Festival: "Mi piace Intestellar di Christopher Nolan"

08.08.2025

In un'intervista a blue Sport Noè Ponti parla della sua passione per il nuoto e del suo entusiasmo per il Locarno Film Festival, rivelando anche chi è il suo regista preferito.

,

Gianluca Izzo, Fabienne Berner

08.08.2025, 15:42

Noè Ponti torna dai Mondiali di nuoto di Singapore con due medaglie d'argento al collo. Ma la sua fame di successo sembra tutt'altro che sazia.

«Io amo il nuoto. Quando si ottengono buoni risultati e si fa ciò che piace, si è sempre più motivati», spiega in un'intervista a blue Sport.

Locarno Film Festival. Willem Dafoe: «Datemi altri 5 anni e vi stupirò con il mio italiano»

Locarno Film FestivalWillem Dafoe: «Datemi altri 5 anni e vi stupirò con il mio italiano»

Poco dopo le sfide in acqua per il titolo iridato, però, il ticinese ha tempo per dedicarsi ad altre passioni: il cinema.

Il 24enne è un assiduo frequentatore del Locarno Film festival. «Andavo al festival quando ero piccolo. Dopo l'ultima sera ufficiale c'erano i film per famiglie, quindi venivamo sempre qui con la mia famiglia».

Il campione svizzero rivela anche quale regista ama particolarmente: «Il mio film preferito è "Interstellar" di Christopher Nolan. Direi che Nolan è il mio regista preferito».

Non solo cinema. Locarno Film Festival, 5000 cartoline «insanguinate» per Gaza in Piazza Grande

Non solo cinemaLocarno Film Festival, 5000 cartoline «insanguinate» per Gaza in Piazza Grande

