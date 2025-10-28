Noel Gallagher

I testi originali scritti a mano da Noel Gallagher, chitarrista degli Oasis, sono stati battuti a un prezzo cinque volte superiore alla stima iniziale.

Covermedia Covermedia

Un foglio sgualcito, una penna blu e un pezzo di storia della musica britannica: i versi di «Don't Look Back in Anger» scritti a mano da Noel Gallagher sono stati venduti all'asta per oltre 23'000 euro, superando di cinque volte la valutazione iniziale.

La società di memorabilia Propstore aveva stimato il cimelio intorno ai 4'600 euro, ma dopo un'accesa gara di rilanci il prezzo finale ha raggiunto circa 23'300 euro.

Il documento, un foglio ingiallito con annotazioni e correzioni, è stato battuto lo scorso venerdì, come riporta il portale «What's The Jam».

Considerato uno dei brani più iconici degli Oasis, «Don't Look Back in Anger» è tratto dall'album «(What's the Story) Morning Glory?», pubblicato nel 1995 e premiato come Miglior Album Britannico ai Brit Awards del 1996. Un inno generazionale, cantato ancora oggi da migliaia di fan durante i concerti e i raduni dedicati alla band dei fratelli Gallagher.

E non è l'unico ricordo degli Oasis a scatenare la febbre dei collezionisti: un filmato inedito del gruppo, registrato a Glasgow la sera in cui furono scoperti, è stato venduto di recente per oltre 32'000 euro.

Era il 31 maggio 1993, e sul palco del King Tut's Wah Wah Hut Liam e Noel si esibivano davanti ad Alan McGee, fondatore della Creation Records, che quella stessa notte decise di offrire loro un contratto discografico.