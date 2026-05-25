Noel Gallagher

Il frontman degli Oasis è stato fotografato insieme alla manager di eventi a pochi mesi dalla fine della sua ultima relazione.

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Noel Gallagher torna al centro della cronaca rosa britannica.

Il frontman degli Oasis è stato fotografato durante una serata a Londra insieme a Nina Johnson, manager specializzata in marketing ed eventi.

Le immagini, pubblicate dal Sun, mostrano i due mentre escono sorridenti da un pub nella zona ovest della città camminando fianco a fianco.

Secondo il tabloid britannico, Gallagher e Johnson si sarebbero conosciuti attraverso amici in comune. Una fonte ha raccontato che i due «amano stare insieme» e condividono la passione per «le cose belle della vita» e per gli stessi ambienti frequentati dall'élite londinese.

L'avvistamento arriva a pochi mesi dalla fine della relazione tra Gallagher e Sally Mash, presenza fissa durante il tour reunion degli Oasis. I due erano stati fotografati insieme per la prima volta a Parigi nel 2023, poco dopo l'annuncio del divorzio del musicista da Sara MacDonald, sua moglie per 22 anni.

La coppia si era ripromessa di «occuparsi insieme dei figli, che restano la priorità». Secondo quanto raccontato dal musicista, il lockdown causato dal Covid-19 aveva incrinato il rapporto, fino a farli «stancare l'uno dell'altra».

Secondo le indiscrezioni circolate nel Regno Unito, Sara MacDonald avrebbe ottenuto fino a 27 milioni di dollari, pari a circa 23 milioni di euro, nel divorzio arrivato poco prima del redditizio «Live '25 Tour» degli Oasis.