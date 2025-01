Francesco Totti e Noemi Bocchi

L'attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social che sembra proprio rivolto alla conduttrice romana Ilary Blasi.

Noemi Bocchi ha postato sulle storie Instagram una lunga lettera che sembra proprio rivolta a Ilary Blasi.

«Cara donna, quella felicità che provi a gridare... non si chiama felicità ma tristezza! La felicità è un qualcosa che ti travolge, non ti lascia il tempo di pensare male... – ha scritto Noemi – di parlare male, di dar fastidio ad altri... ti prende e ti porta via con sé in un mondo fatto di perdono... in un mondo dove gli altri sono solo colori di primavera... lasciati andare prova ad aprire il tuo cuore e il treno di quella felicità vera arriverà anche per te».

La compagna di Totti ha aggiunto: «Non perder tempo a costruire la vita che ti rimane sulla menzogna. Deponi le armi prova a rilassarti, prendi quel treno e siediti. Fatti portare dove i tuoi sogni diventeranno realtà! Buona fortuna».

Forse una frecciatina dopo il documentario di Blasi su Netflix?

Stando alle indiscrezioni tra l'ex moglie e l'attuale compagna di Totti non ci sarebbe alcun rapporto.

