Noemi choc: «A Sanremo all'improvviso non vedevo più. Pensavo fossero le lenti, ma...»

Noemi sul Palco dell'Ariston. KEYSTONE

Dal palco di Sanremo alla «campana di vetro» della derealizzazione: Noemi si racconta senza filtri in tv e lancia un messaggio chiaro sulla salute mentale e il coraggio di chiedere aiuto.

Hai fretta? blue News riassume per te Noemi ha raccontato a Silvia Toffanin il periodo di forte fragilità vissuto agli inizi della carriera, segnato da insicurezze e pressione mediatica.

Nel 2012, durante Sanremo con «Sono solo parole», ha sofferto di derealizzazione, arrivando anche al pronto soccorso prima di decidere anni dopo di intraprendere una terapia.

Oggi invita chi vive momenti simili a chiedere aiuto e sceglie di fermarsi da Sanremo 2026, dopo otto partecipazioni, per non «abusare» di quel palco. Mostra di più

Il successo può spalancare porte inattese, ma porta con sé anche fragilità difficili da gestire.

Noemi lo sa bene e, ospite di Silvia Toffanin a «Verissimo», ha ripercorso uno dei periodi più delicati della sua vita artistica, affidando alla televisione un racconto personale e un invito chiaro: chiedere aiuto non è un segno di debolezza.

Gli inizi e quella fragilità nascosta

Guardando indietro al suo debutto, avvenuto 16 anni fa, la cantante descrive la giovane Noemi quasi come un'altra persona. «Era insicura, timida. Però sul palco si sentiva nel posto giusto», ha raccontato durante l'intervista.

Poi sono arrivati «momenti meno chiari», passaggi che - come ha spiegato - mettono alla prova, ma aiutano a diventare «più forti e consapevoli».

La musica, del resto, è sempre stata parte della sua storia familiare: madre pittrice, padre chitarrista. «Sono genitori liberi, fuori dalle regole», ha detto. E quando la sorella la iscrisse a «X Factor», fu proprio il padre a convincerla a superare la paura della tv: al massimo, le disse, sarebbe tornata a cantare davanti a sconosciuti, ma intanto valeva la pena provarci.

La derealizzazione e la scelta di farsi aiutare

Il momento più difficile è arrivato nel 2012, durante le prove per il Festival di Sanremo, dove avrebbe presentato «Sono solo parole». «Non vedevo bene, pensavo fossero le lenti. Poi la notte tremavo», ha ricordato.

Una sensazione di distacco crescente, come se fosse «sotto una campana di vetro». La casa discografica la accompagnò anche al pronto soccorso per i malesseri improvvisi.

Nonostante tutto, decise di salire sul palco dell'Ariston. «Mi sono concentrata solo sulla mia voce. Non so come ho fatto, ma ho cantato dall'inizio alla fine», ha raccontato sempre a «Verissimo».

Solo in seguito ha compreso cosa stesse accadendo: «Quando ti stressi troppo il corpo ti dice di fermarti». Per anni ha cercato di farcela da sola, temendo un percorso psicologico.

«Invece il messaggio è che bisogna andare da un medico», ha sottolineato, spiegando di aver convissuto con la derealizzazione per circa tre anni prima di intraprendere una terapia. Un percorso che l'ha portata a riconoscere «di essere umana» e ad accettare il bisogno di pausa e di cura.

Il rapporto con Sanremo oggi

E parlando di Ariston, che dal 24 febbraio ospita la 76esima edizione - l’ultima diretta da Carlo Conti - quest'anno Noemi ha scelto di non essere in gara, dopo otto partecipazioni.

«È un palco bellissimo, ma non bisogna abusarne», ha spiegato nell'intervista. Stavolta seguirà il Festival da spettatrice curiosa.

Sul palco ligure ha lasciato brani entrati stabilmente nel repertorio pop italiano recente, da «Per tutta la vita» (2010) a «Sono solo parole» (2012), fino a «Glicine »(2021). Canzoni che hanno accompagnato la sua crescita artistica e personale, oggi riletta con una consapevolezza nuova: il successo conta, ma la salute viene prima.