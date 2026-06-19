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Influenze artistiche Noemi svela la lezione di Raffaella Carrà: «In tv si prova poco, lei veniva da un'altra scuola»

Covermedia

19.6.2026 - 13:00

Noemi
Noemi

Parlando delle sue influenze artistiche, la cantante ricorda gli anni accanto alla showgirl a «The Voice of Italy». Dal culto della preparazione alla cura dell'immagine, fino a un curioso rituale scaramantico.

Covermedia

19.06.2026, 13:00

19.06.2026, 13:04

Raffaella Carrà non tollerava l'improvvisazione.

Noemi lo ha raccontato ricordando l'esperienza condivisa a «The Voice of Italy», dove ha osservato da vicino il metodo di lavoro della conduttrice che, a suo dire, apparteneva a una televisione ormai diversa da quella di oggi.

«Si arrabbiava perché in televisione si prova poco, lei veniva da un'altra scuola», ha spiegato la cantante a Vanity Fair. Una frase che sintetizza il rigore professionale della Carrà, costruito su prove, preparazione e attenzione maniacale ai dettagli.

Secondo l'interprete romana, quella disciplina era strettamente legata anche alla gestione della propria immagine pubblica. «Teneva moltissimo alla sua immagine, e però non era un'immagine vuota come tante di adesso, perché dentro c'era il contenuto», ha raccontato.

Nel ricordo emerge però anche un lato più privato e meno noto della regina della tv. Noemi ha infatti rivelato che la Carrà era molto scaramantica e aveva fatto mettere del sale sugli stipiti delle porte, un piccolo rituale che conviveva con l'estrema razionalità e il controllo che mostrava sul lavoro.

Le parole arrivano mentre la cantante promuove «Tu cosa fai questa sera», brano nel quale ha guardato anche all'universo pop e all'energia che hanno reso Raffaella Carrà un punto di riferimento per più generazioni di artisti.

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